Mercedes, Toto ammette: “Ancora 0,3 secondi dietro a Ferrari e Red Bull”

Secondo Toto Wolff alla Mercedes mancano ancora tra i due e i tre decimi di secondo

Dopo aver vinto otto campionati costruttori di fila, la serie di vittorie della Mercedes e di Toto sembra destinata a finire quest’anno dopo aver lottato per fare i conti con il regolamento tecnico revisionato per la stagione 2022.

Un problema ricorrente, il porpoising, ha costretto i piloti Lewis Hamilton e George Russell a non poter lottare per competere in testa al gruppo, con Red Bull e Ferrari. Nessuno dei due piloti ha concluso una gara più in alto del terzo, lasciando la Mercedes a 122 punti dal vantaggio della classifica dei team a metà stagione.

Ma il team ha fatto passi avanti nelle ultime settimane, aiutato dagli aggiornamenti per l’auto sia in Spagna che in Gran Bretagna, che hanno contribuito ad alleviare il problema del rimbalzo e sbloccato più prestazioni.

In Austria, Hamilton è riuscito a farsi strada dall’ottavo posto in griglia per finire terzo, mentre Russell ha recuperato dal contatto del primo giro con Sergio Perez e una penalità di cinque secondi per tagliare il traguardo quarto.

Sebbene Wolff si sentisse “abbastanza soddisfatto” di come si era comportata la Mercedes in Austria, sentiva che alla squadra mancavano ancora alcuni decimi; cruciali per poter lottare di nuovo per la vittoria.

“Quando guardi il risultato, e il motorsport è guidato dai risultati, P3 e P4 vanno bene“, ha detto Wolff dopo la gara in Austria: “Ma ci mancano ancora questi due o tre decimi in termini di prestazioni. Nel complesso, l’auto oggi è stata molto più veloce ma [la squadra] non è ancora abbastanza veloce per sfidare davvero per la prima fila”.

Il porpoising se ne è andato?

Alla domanda se ci fosse un fattore specifico che è costato alla Mercedes quegli 0,2-0,3 secondi in Austria, Wolff ha detto che si trattava semplicemente di “prestazioni pure”.

“Penso che siamo riusciti a superare il porpoising”, ha detto Wolff. “Penso che se dovessimo tornare a Monaco e a Baku non saremmo grandi, ma di sicuro non avremmo i problemi che abbiamo visto qualche settimana fa”.

Wolff ha anche preso fiducia dal fatto che la Mercedes si fosse comportata così bene al Red Bull Ring, che è stato tradizionalmente uno dei circuiti spauracchi del team da quando è tornato in calendario nel 2014. “Questa non è mai una pista felice per noi” ha affermato Wolff, che ha poi aggiunto: “Prevalentemente negli ultimi otto anni, se avessimo avuto successo nei campionati, questa era l’unica pista su cui avremmo faticato. Da quel punto di vista, sono d’accordo con come è andata. In un certo senso, sabato [nella Sprint] eravamo davvero bloccati nella terra di nessuno”. Forse, con Masi definitivamente fuori dai giochi, Toto tornerà a sorridere nonostante un’annata da dimenticare.