Brown: “Mossa Ferrari inaspettata, abbiamo dovuto accelerare i tempi con Stella”

Zak Brown ha rivelato che la nomina di Vasseur, ha portato la McLaren a lasciare andare Andreas Seidl prima del previsto

Oggi è stato annunciato che il tedesco Seidl sarà il team pricipal Sauber per il 2023, una sorta di test in vista della futura Audi F1.

La McLaren ha reagito rapidamente nominando il direttore esecutivo delle corse Andrea Stella come suo sostituto e Brown ha ora rivelato che i piani erano in cantiere da parecchio tempo ma Ferrari ha messo fretta. Parlando con media selezionati, Brown ha affermato che Seidl aveva informato il team della sua decisione di lasciare la scuderia inglese durante la stagione 2022, ma la nomina di Vasseur alla Ferrari ha anticipato la sua data di uscita prestabilita.

“Andreas, che ha svolto un ottimo lavoro qui alla McLaren per l’ultima manciata di stagioni, in modo molto trasparente mi ha informato durante la stagione che sarebbe andato altrove quando il suo contratto sarebbe scaduto”, ha detto Brown.

Stella è una certezza, secondo Brown

“Era abbastanza chiaro dove sarebbe stata quella destinazione, il che è comprensibile, dato il suo background. All’inizio intendevamo continuare per il prossimo futuro, perché la relazione è molto, molto sana e la sua disciplina lavorativa è molto forte. Quello che avremmo fatto a quel punto era, alla fine della stagione, far sapere al mondo che il cambiamento sarebbe arrivato alla fine della stagione ’25”.

“Dopo la decisione di Andreas, la prima persona che ho chiamato per vedere se avrebbe guidato il team McLaren è Andrea ma non ero sicuro che sarebbe stato qualcosa che avrebbe preso in considerazione; nel ritmo veloce dell’ambiente della Formula 1, quando è diventato chiaro che Fred sarebbe andato alla Ferrari. [il co-proprietario della Sauber] Finn Rausing è qualcuno che conosco da un decennio e con cui vado molto d’accordo. Mi ha chiamato per vedere se c’era una discussione da fare per rilasciare Andreas in anticipo. La mia reazione è stata che se Andrea fosse stato felice di entrare come team principal, allora sarei stato molto felice di fare quel cambio”.

Brown ha detto di aver avuto “buone conversazioni” con Stella sul passaggio e che il 51enne italiano è sempre stato la sua prima scelta.

“Ho avuto una conversazione con Andrea, prima che avesse la consapevolezza che Andreas sarebbe andato via. Dopo alcune buone conversazioni, Andrea ha gentilmente accettato il ruolo; mettendoci in una posizione molto comoda per andare avanti. Andrea è sempre stata la nostra scelta numero uno per guidare la squadra ad andare avanti, in modo che tutto si riunisse abbastanza rapidamente. Ed eccoci qui con Andrea che ora è il nostro team principal, di cui io, i nostri piloti e il nostro team siamo estremamente entusiasti“.