Zak Brown analizza la rivalità tra Hamilton e Verstappen, ritenendo che sia una questione di tempo prima che escano di pista mentre battagliano per la vittoria

L’americano ritiene che la rivalità tra Hamilton e Verstappen sia positiva per la Formula 1 e spera che possa generare qualche opportunità, per far sì che la McLaren possa beneficiarne ottenendo il podio o persino la vittoria. Brown è fiducioso che a un certo punto la battaglia per il titolo tra Hamilton e Verstappen sarà talmente aspra, tanto da fargli commettere qualche passo falso, creando così per loro magnifiche opportunità. Secondo lui è soltanto una questione di tempo prima che non si concedano lo spazio necessario e finiscano fuori pista.

Allora la McLaren dovrà farsi trovare pronta per trarne vantaggio. “Le rivalità sono la linfa vitale della Formula 1. Speriamo che a un certo punto Lewis e Max creeranno qualche opportunità per noi. E’ solo una questione di tempo, ma visto che nessuno dei due vuol perdere la vetta, potrebbe capitare che alla prima curva finiscano ruota a ruota uscendo di pista” dichiara Brown alla presentazione della livrea particolare che la McLaren avrà per il GP di Monaco, come pubblicato da PA Media.

Brown ricorda l’incidente di Hamilton e Rosberg cinque anni fa a Barcellona. ​​Un’opportunità che lo stesso Max Verstappen ha colto per vincere il suo primo GP in Formula 1. D’altra parte, applaude all’intelligenza e all’astuzia mostrate da Lewis in queste prime quattro gare del 2021. “Lewis ha già avuto un incidente con Nico nel 2016, a testimonianza della grande rivalità tra i due. Max ora lo sta costringendo a mostrare la sua versione migliore. Lewis però è un pilota molto intelligente e lo si denota anche da come si comportando in questo inizio stagione” conclude così Brown analizzando la rivalità tra Hamilton e Verstappen.

Inoltre, gli incidenti non sono l’unica opportunità che la rivalità tra Hamilton e Verstappen genera per i team di metà griglia. C’è anche il caso in cui un pilota decida di copiare la strategia dell’altro o che gareggi pensando esclusivamente al suo rivale o che potrebbe attuare una strategia eccessivamente conservatrice che apra la strada verso scenari inaspettati. Pertanto, team come la McLaren rimangono vigili perché sanno di poter trarre vantaggio da molteplici situazioni.