Briatore dice la sua su Colapinto: “Ora è finalmente maturo”

Secondo Flavio Briatore, Franco Colapinto è diventato maturo

Il leader del team Alpine parla di come sarà la stagione di Franco Colapinto in F1. Flavio Briatore afferma che Colapinto sia diventato maturo in vista della sua nuova stagione nel Circus. Il giovane argentino ha ottenuto un posto da titolare a metà stagione nel 2024 con la Williams. Successivamente, con l’Alpine, nel 2025, ha poi sostituito Jack Doohan dal Gran Premio dell’Emilia Romagna. La prossima, di conseguenza, sarà la prima stagione completa per il ventiduenne.

Colapinto ha avuto una stagione difficoltosa nel 2025, conclusa con un solo punto. Un risultato scarno rispetto al suo periodo in Williams, con la quale ha conquistato il Q3 e i suoi primi punti già alla sua seconda gara, al Gran Premio dell’Azerbaijan. Il pilota, infatti, la scorsa stagione è stato penalizzato da un atteggiamento conservatore del team, il quale ha preferito conservare le proprie risorse per la revisione del regolamento del 2026.

Colapinto promosso per la nuova stagione

Lo scorso novembre, durante il round brasiliano, Alpine ha rinnovato la sua fiducia in Colapinto, annunciando un’estensione del contratto fino al 2026. La scorsa stagione Flavio Briatore ha espresso perplessità per i risultati di Franco. Alla fine, però, ha deciso di rinnovare la fiducia in lui. “L’anno scorso è stato il primo anno di Franco in Formula 1. C’erano molte aspettative di ogni tipo. Non è stato tutto gestito correttamente“, ha dichiarato Briatore.

“Quest’anno, il volto di Franco si vede ed è molto più maturo. Non è più il bambino che avevamo l’anno scorso”. A detta di Briatore, il principale limite di Colapinto lo scorso anno sono state le qualifiche. In gara il pilota si è infatti dimostrato spesso veloce quanto il compagno più esperto Pierre Gasly per poi concludere l’anno in svantaggio per 17-5 nei loro testa a testa durante le sessioni di qualifica. “Abbiamo trascorso molto tempo con lui quest’inverno”, ha aggiunto Briatore. “Il problema principale di Franco sono state le qualifiche, perché in gara era veloce, come Pierre”.

“Aveva solo bisogno di guidare la monoposto e qualificarsi sfruttando il suo talento, non di guidarla emotivamente. Sta crescendo. È molto bravo in fabbrica. Abbiamo trascorso molto tempo al simulatore. Abbiamo fatto tutto il possibile”, ha poi continuato il team principal. Sostanzialmente, quindi, tra la nuova vettura e la crescita personale del giovane argentino, questa nuova stagione non ci saranno più alibi per Colapinto. Alpine deve ora produrre risultati, con un team che punta a fare un passo avanti significativo dopo l’ultimo posto nel campionato costruttori del 2025.

Lorenzo Ferrari