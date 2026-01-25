Audi presenta la sua nuova Academy per giovani piloti

Audi sbarca in Formula 1 nel 2026 e con sé arriva un Academy!

Per vincere in Formula 1 non basta un buon motore, né una livrea elegante. Servono tempo, metodo e soprattutto persone. Red Bull e McLaren lo sanno bene. Audi anche ha colto la preziosa informazione: il nuovo Marchio, fresco di acquisizione, ha deciso di concretizzarlo con il lancio della propria Academy piloti. Aggiunge dunque un tassello fondamentale a un progetto che punta a un titolo mondiale degno delle più rinominate pagine di storia del Motorsport.

Il nuovo programma della nuova Academy piloti del team Audi F1 accompagnerà giovani talenti dal karting alle monoposto, in un percorso strutturato che potrebbe condurli fino alla Formula 1, sotto il diretto controllo del team ufficiale. Una scelta che inserisce Audi nel solco delle grandi squadre, ma con un approccio coerente con la propria identità: un team che decide di diventare sinonimo di futuro.

A guidare l’iniziativa sarà Allan McNish, figura che incarna perfettamente il concetto di carriera lunga, adattabile e vincente. Ex pilota di Formula 1 e protagonista assoluto nelle gare endurance, McNish conosce bene cosa significhi crescere senza scorciatoie, attraversando fasi diverse e contesti complessi. Il messaggio del Campione è chiaro: il celebre Vorsprung durch Technik non deve valere solo per le vetture, ma anche per i piloti. Velocità sì, ma accompagnata da resilienza, intelligenza e capacità di lavorare in squadra. In altre parole, il profilo del campione moderno.

L’importanza dei programmi per i giovani

La storia recente della Formula 1 parla chiaro. Quasi tutti i campioni dell’ultimo ventennio sono passati da accademie ufficiali. Red Bull ha costruito un impero partendo dai giovani,. Renault prima, Alpine poi, hanno lanciato talenti come Fernando Alonso e Oscar Piastri. McLaren ha creduto in Lewis Hamilton quando era ancora un ragazzo sui kart.

Audi entra ora in questo percorso condiviso, ma lo fa a modo suo: guardando fin da subito al divenire. Un approccio coerente con un progetto che non guarda soltanto alla prossima stagione, ma a ciò che verrà. Perché in Formula 1 il futuro non si compra all’ultimo momento: si coltiva, gara dopo gara, fin dall’inizio.

Rocco Capasso