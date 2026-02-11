Bottas rivela: i colloqui con Cadillac sono iniziati 3 anni fa

Bottas ha affermato che i colloqui con Cadillac sono iniziati tre anni fa

Valtteri Bottas ha rivelato che i colloqui con Cadillac sono iniziati più di tre anni fa, e aggiornato sulla situazione del team prima dei test in Bahrain. Il pilota finlandese è stato annunciato come pilota del team statunitense insieme a Sergio Perez ma, il suo arrivo all’interno della squadra non era garantito.

A causa del rifiuto dell’Andretti, le conversazioni tra il team e l’ex pilota Sauber sono iniziate più di tre anni fa. Il trentaseienne entra ufficialmente all’interno della scuderia a inizio anno, unendosi a una squadra consolidata. Un team in continua espansione con strutture sia in America che in Inghilterra.

Le dichiarazioni di Bottas

Bottas ha dichiarato a Kym Illman che prima che Cadillac avesse la conferma di entrare a far parte della Formula 1, ci sono stati i primi colloqui. “I primi colloqui sono iniziati tre anni fa. A quel punto il team non aveva ancora la conferma di riuscire a entrare in Formula 1. Tuttavia, sono iniziate le conversazioni con Graeme Lowdon e mi ha tenuto aggiornato sui progressi. Appena hanno ottenuto l’ammissione, abbiamo avviato le trattative. Alla fine è andato tutto bene in quanto io desideravo che quello fosse il mio prossimo progetto e loro mi volevano”.

Il pilota trentaseienne ha confermato l’enorme dedizione e impegno che il team e i piloti stanno mettendo nel progetto. “Sono rimasto sorpreso da quanto sia forma il team. Tenendo conto di quanto tardi abbiano ricevuto conferma di poter entrare nella massima categoria del Motorsport. Stanno prendendo la cosa seriamente, non sono qui per divertirsi”.

“È stata una corsa contro il tempo preparare la monoposto. Alcuni membri del team hanno pianto quando la vettura ha funzionato la prima volta, e questo dimostra quanto significasse per coloro che hanno lavorato senza sosta”, ha concluso il finlandese. Questo weekend il team statunitense si unisce agli altri dieci team per i test in Bahrain. Infatti, in occasione dell’intervallo del Super Bowl, Cadillac ha rivelato la livrea ufficiale.