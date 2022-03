Bottas: “Raikkonen mi ha dato consigli”

Prima di lasciare l’Alfa Romeo, Raikkonen ha chiamato Bottas per dargli dei consigli sul lavoro da svolgere

Alla fine della passata stagione, Kimi Raikkonen ha deciso definitivamente di salutare la Formula 1 e dedicarsi alla sua famiglia. Prima di lasciare l’Alfa Romeo ha pensato bene di dare qualche consiglio al suo successore. Il compito di subentrare ed essere all’altezza di Iceman tocca a Valtteri Bottas, che si è lasciato alle spalle la Mercedes per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Negli ultimi due anni l’Alfa Romeo ha conquistato solo 21 punti e nel 2021 ha concluso il mondiale in nona posizione, dopo aver deciso di non sviluppare più la C41 per concentrarsi sulla monoposto 2022. Nonostante questi risultati poco incoraggianti, Bottas non è preoccupato, bensì è molto motivato a riportare in alto il team.

What can we say, it’s love ❤️ pic.twitter.com/sX3QOLgAq2 — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) March 3, 2022

BOTTAS: “GUIDARE PER L’ALFA ROMEO È UN ONORE”

Prima di passare in Alfa Romeo, Bottas ha ammesso di aver ricevuto dei consigli da Kimi Raikkonen. Alla Gazzetta dello sport ha così spiegato: “Ho sentito Kimi alla fine dello scorso anno. Mi ha spiegato qualcosa sul lavoro all’interno di questa squadra. Ha parlato molto bene dell’Alfa Romeo e del suo potenziale, dicendomi che mi sarei divertito. Ma come sai Kimi non è un uomo di tante parole”.

Ha poi continuato: “Guidare per questo iconico brand italiano è un onore, sento la responsabilità di riportare il brand al top. Non la considero una pressione, anzi penso che sia una grande motivazione. Rispetto al passato, per me è un passo avanti. Sono orgoglioso di indossare questi colori: ci sarà un duro lavoro da fare e avremo l’opportunità di divertirci”.

Per la prima volta nella sua carriera, Bottas rivestirà il ruolo di leader nel team affiancando il giovane debuttante cinese Guanuy Zhou. Infatti, ha sottolineato: “Per la prima volta ho un contratto a lungo termine con molte responsabilità. Per me è la prima volta che sono il pilota esperto e con esperienza della squadra”.