Bollo auto, nel 2025 riconosciuta finalmente l’esenzione | Questi veicoli non lo pagheranno mai più

Bollo auto 2025: una rivoluzione silenziosa che cambia il panorama automobilistico italiano verso una mobilità più pulita e sostenibile

Il 2025 segna un punto di svolta per il mondo dell’automobilismo italiano. Il bollo auto, o tassa automobilistica, è un importo annuale dovuto allo Stato per il possesso di un veicolo. È una tassa regionale, quindi l’importo esatto e le modalità di pagamento possono variare leggermente da regione a regione. Grazie a nuove normative regionali e a incentivi statali, un numero sempre crescente di veicoli è esentato dal pagamento del bollo auto. Questa misura, oltre a rappresentare un significativo alleggerimento per le tasche dei contribuenti, ha profonde ripercussioni sul mercato automobilistico e sulla mobilità sostenibile.

Bollo Auto 2025: i veicoli esentati

Le categorie di veicoli che beneficiano di questa agevolazione sono molteplici e in continua evoluzione. Sono esonerati dal pagamento del bollo a livello nazionale tutte le auto immatricolate da oltre 30 anni (prima del 1995), purché iscritte ai registri storici come l’ASI. Molte regioni offrono sconti o esenzioni parziali anche per i veicoli immatricolati tra i 20 e i 29 anni, contribuendo così a preservare il patrimonio automobilistico nazionale. Sui veicoli elettrici e ibridi, le regioni italiane offrono incentivi diversificati per i veicoli a basse emissioni. Alcuni prevedono l’esenzione totale per i primi 5 o 10 anni dall’immatricolazione, altri riduzioni percentuali. Anche i veicoli ibridi ricaricabili beneficiano spesso di agevolazioni, seppur con requisiti più stringenti rispetto ai veicoli completamente elettrici. Sconti e agevolazioni sono previsti per le auto alimentate a metano o GPL, in linea con le politiche nazionali volte a promuovere l’utilizzo di carburanti alternativi. Sono previste inoltre esenzioni specifiche sui veicoli adattati per il trasporto di persone con disabilità che continuano a beneficiare di esenzioni, con requisiti che variano a seconda della patologia e delle caratteristiche del veicolo.

Cosa cambia per i cittadini

L’esenzione parziale o totale dal pagamento dal bollo auto rappresenta una misura fondamentale per incentivare comportamenti virtuosi e promuovere una mobilità più sostenibile. Questo provvedimento rappresenta un passo avanti significativo verso un futuro in cui l’auto sarà sempre più integrata nel contesto urbano e rispettosa dell’ambiente. Si prevede che nei prossimi anni le agevolazioni si estenderanno anche ad altre categorie di veicoli, come quelli a idrogeno o quelli con tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni. Per beneficiare delle esenzioni, è necessario verificare quali veicoli sono esenti e quali sono i requisiti da soddisfare sul portale delle Regioni. In alcuni casi, l’esenzione dal bollo può comportare modifiche alla polizza assicurativa.