Bishop: “Un pilota omosessuale in Formula 1 modello per gli altri”

Matt Bishop, ex Chief Communications Officer di Aston Martin, è uno dei pochissimi uomini omosessuali che gravitano attorno all’ambiente della Formula 1. L’inglese è attivo nella massima serie automobilistica da quasi trent’anni. Prima come giornalista, poi con incarichi di comunicazione alla McLaren e, ultimamente, proprio nella scuderia con sede a Silverstone. Quando ha fatto il suo debutto nel paddock, era probabilmente l’unico uomo omosessuale del paddock.

Here’s a personal announcement. I’ll be leaving Aston Martin on 30 December 2022. I joined on 1 January last year, so I’ve done 2 years. I’ve enjoyed my time as an Aston Martin man enormously, despite the many challenges, &, all in all, I think we launched the team well. (1/3) pic.twitter.com/0zE7EIw7Pg

— Matt Bishop 🏳️‍🌈 (@TheBishF1) November 30, 2022