Binotto: “Leclerc sarà un campione del mondo”

Mattia Binotto è sicuro: secondo lui Charles Leclerc sarà un campione del mondo per Ferrari

A due gare dalla fine di questo mondiale all’ultimo punto, si stanno tirando le somme. Scuderia Ferrari, che da qualche stagione a questa parte non sta lottando per il titolo, pensa in grande. A tal proposito si è espresso il team principal della squadra Mattia Binotto: solo parole di elogio per Charles Leclerc, legato a Ferrari fino al termine della stagione 2024. Secondo lui, il giovane monegasco sarà un futuro campione del mondo per la scuderia italiana.

Ai colleghi di GP Racing, parla Binotto: “Charles Leclerc è davvero bravo a gestire la pressione. È capace di vincere perché ha la mentalità vincente di cui hai bisogno quando sei in testa ad un Gran Premio e devi gestire la situazione. Charles ha un talento davvero fantastico“.

“Inoltre, è davvero veloce. Non mi riferisco solo al giro secco, o ad un giro particolare che ha fatto, ma alla sua capacità di attaccare e difendersi in gara senza perdere un colpo. È una dote del tutto eccezionale. Ricordo sempre la difesa che ha fatto contro Lewis Hamilton a Monza 2019 o su Max Verstappen a Silverstone”, ha detto l’italiano.

NOMI DI UN CERTO CALIBRO

Binotto, poi, prosegue parlando anche di nomi che hanno fatto, e stanno facendo, la storia della Formula 1: “Il modo di Leclerc di gestire le gomme è incredibilmente diverso ora rispetto a quando ha iniziato. Ha sviluppato la sua sensibilità alla monoposto e alle gomme. Questo lo distingue dai buoni piloti. Lo fa diventare un ottimo pilota. Se hai talento, puoi ottenere il massimo dalla vettura. Proprio così hanno fatto Michael Schumacher e Fernando Alonso, ad esempio”.

“In Ferrari abbiamo investito su di lui a lungo termine. Questo perché siamo completamente e totalmente convinti di una cosa: Charles Leclerc sarà l’uomo che diventerà un campione del mondo per la nostra Scuderia Ferrari”, ha affermato Binotto per concludere.