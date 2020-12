Binotto: “La prossima Ferrari si chiamerà SF21”

La Ferrari 2021 si chiamerà SF21 e verrà presentata poco prima dei test pre-stagionali

Il team di Maranello è completamente concentrato sulla stagione 2021, con la speranza di recuperare il gap nel confronto degli avversari. La prossima monoposto Ferrari si chiamerà SF21 e verrà presentata poco tempo prima dei test pre-stagionali. Per via del congelamento del telaio, non vedremo grosse novità. Tuttavia, le squadre hanno a disposizione due gettoni per apportare delle modifiche e sviluppare le vetture.

A tal proposito il team principal ha annunciato: “Abbiamo già deciso il nome della vettura del prossimo anno. Si chiamerà SF21, è un nome molto semplice perché crediamo che il prossimo anno sia una transizione verso il 2022. Sarà sicuramente una monoposto parzialmente congelata, mantenendo lo stesso telaio del 2020”.

“Organizzeremo diversamente la presentazione della vettura. Prima ci sarà un evento dove presenteremo la squadra e i nostri piloti ai nostri tifosi, ai partner e ai giornalisti. Potremmo poi organizzare un secondo evento. Si potrebbe tenere direttamente ai test invernali di Barcellona, dove sveleremo l’auto”, ha concluso.

2021: LA FERRARI CHE SARÀ

Dopo gli scarsi risultati ottenuti quest’anno, i tifosi della rossa non negano una certa preoccupazione in vista della prossima stagione. A rassicurarli ci ha però pensato Mattia Binotto, sottolineando la bontà dei dati raccolti in fabbrica.

Ha così commentato: “Posso confermare che il motore sta funzionando bene al banco prova. Penso che in termini di prestazioni sia andata bene. Credo che torneremo ad essere competitivi a livello di power unit. Sicuramente non saremo i peggiori in campo. Questa è la sensazione che ho avuto osservando i risultati dati dal banco di prova. Tuttavia, non posso sapere cosa stiano facendo gli altri o quanto siano progrediti. Noi stiamo cercando di fare del nostro meglio per migliorare i punti deboli della vettura 2020 in vista del prossimo anno”.