Berger: “Vettel può contrastare Leclerc con l’esperienza”

Sebastian Vettel e Charles Leclerc affronteranno la seconda stagione da compagni di squadra, dopo un 2019 non privo di qualche scintilla.

Se il monegasco ha già prolungato l’accordo con Maranello, si attende di conoscere la decisione del pilota di Heppenheim.

“Non sappiamo se sarà un anno decisivo per Seb, lo deciderà da solo”, ha detto Gerhard Berger alla testata tedesca Auto Motor und Sport.

“Sarà il suo ultimo anno e desidera un buon pensionamento? Vuole prolungare il suo contratto con la Ferrari per altri tre anni? Vuole fare a pezzi Leclerc? È chiaro che Charles è un osso duro” .

“Così accade nelle migliori squadre. Ci sono sempre due animali dominanti che si scontrano fino a quando uno rimane. Quando sono andato alla McLaren, io trovai Senna. Non puoi sfuggire a questa logica“.

“Senza dubbio Leclerc è in rampa di lancio, mentre Vettel sta attraversando l’ultimo periodo della sua storia un Formula 1. Però Seb ha tanta esperienza, è un quattro volte campione del mondo ed è un pilota Ferrari da 5 anni“.

“Facendo leva su questi fattori può far fronte alla sfrontatezza di Leclerc. Sarà un duello interessante, nell’ultimo terzo di stagione nel 2019 Vettel ha dimostrato di poter battere Leclerc”, ha concluso l’ex pilota austriaco.

