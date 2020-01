Horner: “Quest’anno sarà una lotta a tre”

Nel 2020 avremo una situazione regolamentare stabile, similare a quella della stagione scorsa. Questo potrebbe rendere possibile una lotta a tre tra i top team canonici, ovvero Mercedes, Ferrari e Red Bull.

A detta di Christian Horner, solo “pescare un coniglio dal cilindro” potrebbe permettere a un’altra scuderia di inserirsi nella battaglia.

“Avremo continuità in tutti gli aspetti: piloti, regolamenti, forniture delle power unit”, ha dichiarato Horner a Motorsport.com.

“Quindi, a meno che qualcuno non tiri fuori un coniglio dal cilindro, penso vedremo un’annata davvero eccitante tra noi, Mercedes, Ferrari”.



“Potrebbe essere una stagione classica”.

L’unica incognita per la scuderia di Milton Keynes potrebbe essere le proverbiali difficoltà incontrate in passato a inizio stagione, salvo poi carburare nella seconda parte.

“Nel 2019 il cambio dell’ala anteriore e il cambio delle mescole decisi durante l’inverno sembravano averci condizionato, forse più dei nostri avversari”.

“Penso che dall’Austria in poi ce ne siamo davvero accorti e la seconda metà dell’anno per noi è stata molto competitiva”, ha concluso.

This opera is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported License