Telecamere con intelligenza artificiale, altro che test salivare: queste ci mettono 1 secondo a rovinarti | Ti inchiodano da un dettaglio

La lotta contro la guida in stato di ebbrezza è diventata una priorità con i primi radar in grado di rilevare i consumi se sei alla guida.

Tolleranza zero contro l’alcol . Sembra essere senza dubbio la strategia che verrà attuata in termini di sicurezza stradale per questo 2025 appena iniziato. Le cronache lo confermano, con un susseguirsi di nuove pratiche che hanno cominciato ad essere messe in atto lo scorso Natale.

Un periodo dell’anno in cui il consumo di alcol e droghe cresce notevolmente e, logicamente, anche molto influisce sulla guida.

Se a livello giuridico statale non resta che il Ministero dell’Interno modifichi il Codice della Strada per ridurre definitivamente il tasso massimo di alcol consentito durante la guida, già approvato dal Congresso dei Deputati.

Pare infatti che finalmente resterà a soli 0,2 gr/ l nel sangue e 0,1 mg/l nell’aria espirata, sulle strade le festività di dicembre hanno portato nuove e importanti iniziative anche in Spagna.

Nuovi metodi di sorveglianza

Nell’ottica di cercare di eludere i numerosi avvisi di controlli che vengono effettuati sui social network e sui canali di messaggistica come WhatsApp e Telegram, pratica che il Governo perseguirà anche durante tutto quest’anno per sanzionare chi li effettua allarmi sociali, la DGT ha modificato i suoi metodi di sorveglianza, applicando quelli che chiama controlli espressi e dinamici .

Si tratta di nuove operazioni di sorveglianza più brevi, ridotte a soli 15 minuti, per poi procedere a smantellare questi posti di blocco e portarli in un altro punto in modo che gli automobilisti non sappiano mai dove si trovano in tempo reale. I secondi metodi, detti dinamici, servono per effettuare direttamente fermate casuali agli autisti che viaggiano senza la necessità di allestire un punto fisso di sorveglianza. L’idea è quella di trasmettere ai trasgressori che possono fermarsi in qualsiasi momento e in qualsiasi momento.

Cosa succede all’estero

Se in Spagna queste sono attualmente le azioni intraprese per cercare di ridurre il consumo di alcol e droghe durante la guida, in altri paesi le amministrazioni fanno addirittura un passo avanti lanciando nuovi meccanismi molto innovativi, che potremmo vedere presto anche sulle nostre strade. Parliamo dei primi radar in grado di rilevare sulla strada se un automobilista sta guidando avendo consumato alcol e droghe .

Questa iniziativa è stata realizzata lo scorso dicembre anche nel Regno Unito, nelle contee britanniche del Devon e della Cornovaglia, con l’obiettivo iniziale di effettuare un’analisi del suo funzionamento, attualmente in fase di sperimentazione, per implementarla definitivamente se i risultati saranno positivi. Questi radar sfruttano l’Intelligenza Artificiale attraverso sofisticati algoritmi e sono stati brevettati da un’azienda australiana chiamata Acusensus.