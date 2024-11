Benzina, da domani non serve più svitare il tappo | Sempre più automobilisti si stanno arrangiando così

Svolta tecnologica per gli automobilisti: addio al tappo della benzina. Per il momento molti automobilisti si stanno arrangiando così.

Con il passare degli anni e l’avanzare della tecnologia, molti dei veicoli di oggi hanno molti meno componenti rispetto ad altri delle generazioni precedenti. In Spagna, ad esempio, si possono vedere innumerevoli automobili senza, tra le altre cose, l’astina del livello dell’olio e la ruota di scorta.

L’industria automobilistica ha fatto molta strada se ci guardiamo indietro. Le auto ora offrono una serie di funzionalità high-tech che ci consentono di fare cose inimmaginabili un secolo fa. Basti pensare agli interni, alla possibilità di trasformare il cruscotto nel nostro smartphone.

Oppure parcheggiare, da incubo a sogno: i sistemi di assistenza al parcheggio stanno rendendo più facile manovre anche complesse grazie ai sistemi che utilizzano sensori e telecamere per rilevare i parcheggi nelle vicinanze, che guidano il conducente verso il parcheggio più vicino e lo aiutano nella manovra, ormai è un giochetto da ragazzi.

Oltre a ridurre le emissioni, i progressi tecnologici hanno reso le auto più intelligenti e facili da guidare, grazie alla tecnologia predittiva. Che utilizza sensori e un sistema informatico per monitorare molti fattori diversi in tempo reale: dalla posizione al meteo passando per i modelli di guida. Ormai sono quasi pronti per la guida assistita di ultimo livello.

Addio tappo della benzina

Già nel 2006 si cominciò a pensare di togliere il tappo della benzina. Il primo brand che passò dalle parole ai fatti fu Ford. In neanche due anni il marchio statunitense eliminò questo componente da tutte le sue auto. Fu il primo, non sarà certo l’ultimo.

Ma la domanda sorge spontanea, perché l’addio al tappo della benzina. Le ragioni sono molteplici: in primis è un deterrente contro i furti, in quanto sistema nei serbatoi del carburante di limitare le manomissioni del carburante. I tappi tradizionali, d’altronde, possono essere rimossi rapidamente e facilmente, in pratica un ottimo bersaglio per i ladri di carburante. Ora il serbatoio è praticamente sigillato, niente più perdite. Non solo.

Un altro aspetto da non sottovalutare

Maggiore comfort è un altro aspetto che le aziende hanno deciso di puntare nel togliere il tappo della benzina dai veicoli. Proprio così, i serbatoi senza tappo sono molto più comodi e consentono di fare rifornimento più rapidamente, oltre a ridurre la probabilità che i vapori di carburante fuoriescano dal serbatoio.

Particolare da non sottovalutare quello della comodità. È una delle differenze più grandi tra i veicoli del nuovo millennio, rispetto al vecchio. Prima si sentiva il peso di guidare, soprattutto per i lunghi viaggi. Oggi è una passeggiata.