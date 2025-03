Autovelox, li stanno togliendo dappertutto: ma le multe aumentano ogni secondo | Tra oggi e domani arriva anche a te

Raffica di sanzioni e meno controlli? Svelato l’arcano: Governo inflessibile sui limiti di velocità, siamo tutti a rischio.

Il nuovo Codice della strada è in vigore da tre mesi, eppure le polemiche legate ad alcune delle novità introdotte non si sono ancora spente. E tutto fa pensare che non succederà a breve, alla luce della delicatezza di certi argomenti.

Uno dei “topic” più sensibili riguarda le novità sull’installazione e l’utilizzo degli autovelox. Non pochi sono coloro che a riguardo vedono nel Codice ora in uso un allentamento in materia di limitazione della velocità.

Tra la cancellazione del cumulo delle multe inflitte per eccesso di velocità nel medesimo tratto di strada e i paletti sul posizionamento degli autovelox la linea è stata quella di provvedere a quella che da tempo era diventata una delle maggiori fonti di lamentale da parte degli automobilisti.

Fatto sta che sono bastate poche settimane di validità del nuovo Codice per far emergere un’anomalia che sta creando perplessità superiori rispetto al recentissimo passato e che riguarda proprio la quantità delle sanzioni inflitte.

Addio autovelox? Con la nuova tecnologia multe assicurate

I numeri stanno infatti smentendo il sillogismo “meno autovelox, meno multe”. Tutt’altro. Le sanzioni pecuniarie nei confronti degli automobilisti troppo spericolati continuano ad arrivare. E sono anzi sempre più salate. Com’è possibile?

I nuovi autovelox utilizzati in autostrada si chiamano Tutor 3.0 e sono stati sviluppati da Movyon, la società tecnologia del gruppo per Autostrade per l’Italia. Si tratta di dispositivi più precisi e quindi più difficili da aggirare, che combinano radar e telecamere evolute, rilevando sia la velocità istantanea che quella media su uno specifico tratto di strada grazie all’integrazione con la nuova piattaforma tecnologica Navigard, in grado di accertare non solo il superamento dei limiti, ma anche altre infrazioni quali la circolazione su corsie non consentite e i sorpassi pericolosi da parte dei mezzi pesanti.

Arrivano i Tutor 3.0: come funzionano i nuovi dispositivi e quando è possibile ricorrere contro la sanzione

Ecco quindi la spiegazione dell’arcano. I nuovi dispositivi vanno però anche incontro a chi guida, riducendo il rischio di essere multati per infrazioni veniali, come un leggero superamento della velocità consentita durante un sorpasso. E non solo, perché in caso di infrazione la notifica del verbale è pressoché immediata, dal momento che il sistema centrale, interrogati gli archivi della Motorizzazione e degli autonoleggi, risale rapidamente all’intestatario e al conducente del veicolo.

Insomma, rispettare i limiti di velocità, non modificati dal nuovo Codice, è un dovere per salvaguardare la nostra sicurezza e quella degli altri cittadini, ma anche una convenienza per le nostre tasche, dal momento che l’importo delle multe è aumentato e che, con le nuove tecnologie, le possibilità di scamparla sono minime. Va altresì specificato che la presenza dei nuovi dispositivi di rilevamento della velocità è segnalata con cartelli appositi. L’assenza di segnalazioni autorizza la contestazione dell’eventuale sanzione entro 30 giorni dalla ricezione del verbale.