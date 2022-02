Benvenuti a F1world: “I biglietti per il GP a Imola? Entro metà febbraio partirà la prevendita”

Mancano meno di tre mesi dal Gran Premio dell’Emilia Romagna che si disputerà il prossimo 24 aprile

A oggi, però, non è ancora partita la prevendita dei biglietti di Imola. Di questo non se ne parla. La gara, che si correrà sul circuito del Santerno, aprirà di fatto la stagione europea del Campionato 2022 di Formula 1.

Dal 2020, l’appuntamento di Imola è tornato in pianta stabile nel calendario della classe regina del Motorsport. Purtroppo, anche a causa della pandemia da Covid-19, fino a ora, la gara ha potuto disputarsi sempre a porte chiuse.

Quando mancano meno di tre mesi al via del GP di Imola, sul calendario c’è ancora un asterisco a fianco della data, con la dicitura “Subject to contract“. Soggetto a contratto. Anche se sembra strano dirlo, il motivo è che il contratto fra Liberty Media e gli organizzatori del GP non è stato ancora firmato.

L’Autodromo è paragonato a uno stadio

Proprio per provare a fare un po’ di luce su questa situazione, F1world ha sentito in esclusiva Pietro Benvenuti, Direttore Generale dell’Autodromo di Imola. Ma non sono solo i “cavilli burocratici” a bloccare la prevendita dei biglietti.

Dottor Benvenuti, buongiorno. Mancano nemmeno 3 mesi al prossimo GP dell’Emilia Romagna e tuttora non è ancora partita la prevendita dei biglietti per il fine settimana di Imola. C’è già una data per l’effettiva messa in vendita?

Noi abbiamo tutto pronto. Ma fino a quando non c’è il contratto firmato, e quindi l’evento confermato, non possiamo mettere in vendita i biglietti, altrimenti faremo una truffa vendendo qualcosa che non c’è. Dobbiamo aspettare quello.

Entro la metà di febbraio speriamo di riuscire a mettere fuori i prezzi dei biglietti.

A oggi non sappiamo ancora se avremmo una capacità del 50%, del 75% o del 100% e per questo motivo la prevendita dei biglietti avrà uscite contingentate, un po’ alla volta. Un esempio? Non sappiamo ancora se potremmo sfruttare la superficie dei prati. Non possiamo vendere i biglietti, se non abbiamo la certezza di poter riempire tutti i posti.

Questo ritardo è dovuto a “faccende burocratiche” oppure c’è la necessità di capire come procederà in primavera l’epidemia di Covid con la variante Omicron?

Ovviamente c’è anche la questione sanitaria da tenere sotto controllo. Facciamo un mestiere che ha bisogno di due elementi, chi corre e chi guarda. Proprio per questo motivo abbiamo interesse ad avere il pubblico in Autodromo e non vediamo l’ora di poter accogliere i fans sulle tribune.

Attualmente quante persone potreste ospitare presso la vostra struttura in occasione del Gran Premio di Formula 1?

Attualmente siamo paragonati agli stadi e quindi possiamo ospitare un massimo di 5 mila persone.

La nostra speranza è che, se non a una capienza massima del 100%, magari si decida di riaprire almeno al 50% o al 75%.

Una curiosità. Si vocifera che Liberty Media abbia piacere di portare a Imola la Sprint Race, ma questo all’effettivo cosa comporterebbe per voi?

Dal punto di vista generale niente. Per quanto riguarda l’attività in pista ci sarà ovviamente un’organizzazione diversa della giornata perché, rispetto a un sabato tradizionale, le tempistiche sono diverse.

Sarebbe molto bello perché ospitare la Sprint Race, sarebbe una bella opportunità anche per il pubblico. Però sinceramente non so se questa cosa si farà o meno. Posso dire che in precedenza ci sono stati dei pourparler con Liberty Media ma, a oggi, non c’è ancora niente di definitivo. Qualunque sia la loro decisione, noi, come Autodromo di Imola, ci faremo trovare pronti.

Cosa vorrebbe dire ai tifosi che stanno aspettando con trepidazione la messa in vendita dei biglietti e che non vedono l’ora di tornare a seguire la Formula 1 dalle tribune di Imola?

Il nostro obiettivo non è solo far vedere una gara ai tifosi, ma offrire loro un vero e proprio spettacolo. Vogliamo che sia un gran divertimento per tutti.

Nel caso ci diano la possibilità di riempire l’impianto al 100% della sua capienza, ovviamente con obblighi e restrizioni del caso, tipo indossare la mascherina, chiedo agli appassionati di attenersi a quelle che sono le indicazioni. In questo modo non solo si potrà disputare il fine settimana tranquillamente ma si potrà pensare di continuare a ospitare l’evento negli anni a venire, senza grossi patemi d’animo.