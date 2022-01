Ben Sulayem fiducioso sulla permanenza di Hamilton in F1

Nel silenzio di Lewis, a tranquillizzare i tifosi preoccupati da un suo possibile abbandono è intervenuta una voce particolarmente autorevole

Sono ormai trascorse più di tre settimane dal sorprendente epilogo del Gran Premio di Abu Dhabi. Da allora, Lewis Hamilton non ha più parlato: la sua ultima dichiarazione pubblica risale all’intervista in parco chiuso rilasciata al termine della gara. La stessa linea è stata portata avanti sui social, con un silenzio assoluto accompagnato da piccole modifiche al profilo Instagram che non sono passate inosservate. Quando Toto Wolff ha fatto riferimento all’eventualità di un ritiro dalla Formula 1, le voci hanno cominciato a rincorrersi. A margine della Dakar, è intervenuto sulla questione Hamilton anche Mohammed Ben Sulayem.

IL RITIRO DI HAMILTON: IPOTESI CREDIBILE?

“Non credo che Hamilton si ritirerà”, ha dichiarato agli intervistatori il nuovo presidente della FIA. “Vi faccio una domanda: per caso Lewis ha mai parlato di ritiro in prima persona? Non che mi risulti. Lewis è un pilota, e i piloti hanno l’abitudine di parlare chiaro. Non lasciano certo che voci e indiscrezioni varie facciano il lavoro sporco al posto loro. Sono piuttosto convinto che Hamilton sarà regolarmente in pista nel 2022. La sua figura è molto importante per la Formula 1, e per tutto il mondo del motorsport”.

“La nuova era della Formula 1 potrà portare a Hamilton nuovi successi“, ha proseguito Ben Sulayem, “e credo che il duello con Verstappen proseguirà. Sono convinto che nel 2022 assisteremo a una stagione molto bella“. Il presidente della FIA ha affrontato anche il tema dell’interpretazione (e applicazione) del regolamento sportivo. “Studierò nel dettaglio quanto successo ad Abu Dhabi. Dovremo consultarci e decidere come muoverci per il futuro, senza pressioni esterne. Proteggere l’integrità della FIA è il mio lavoro e il mio dovere”.

“Questo però non significa che non ci metteremo in discussione: se saranno opportune modifiche al regolamento, le effettueremo. Come ho detto nella mia prima conferenza stampa”, ha ricordato Ben Sulayem, “il regolamento sportivo non è un libro sacro. È stato scritto da esseri umani, e gli stessi esseri umani hanno tutto il diritto di apportare dei miglioramenti“.

IL GALA DELLA FIA

Nel corso della sua prima conferenza stampa, il presidente della FIA si era anche espresso negativamente riguardo all’assenza di Hamilton al Gala di fine anno. Nell’intervista rilasciata in occasione della Dakar, Ben Sulayem è tornato sull’argomento. “Dopo il Gala ho mandato dei messaggi a Hamilton. Credo che ancora abbia bisogno di tempo per riprendersi completamente, e non posso biasimarlo per questo. Lo capisco bene, essendo stato anche io un pilota, sebbene di livello molto inferiore. Allo stesso tempo, le regole esistono e vanno rispettate: questo vale per ogni pilota e per ogni team”.

“Al momento, non sono sicuro di avere le informazioni necessarie per valutare al meglio l’episodio”, ha proseguito il presidente della FIA. “La decisione di non prendere parte al Gala è certamente responsabilità di Lewis. D’altro canto, bisogna cercare di capire che lo stress e la pressione hanno avuto un certo peso nella scelta: siamo tutti esseri umani. Sono fiducioso nel fatto che tutto si concluderà al meglio. Non possiamo soffermarci troppo sulla valutazione di episodi passati: abbiamo il futuro a cui pensare“, ha concluso un ispirato Ben Sulayem.