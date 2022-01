Raikkonen: “Bello condividere il box con Alonso”

Il rispetto tra i due campioni, molto simili per vari aspetti, lo si è visto anche nelle parole rilasciate dal pilota di Espoo a Beyond the Grid

Il 2014 è stato, al pari del 2020, uno dei peggiori anni della storia recente della Ferrari. Il primo anno dell’era ibrida fu un completo disastro tra un motore che non andava e un’aerodinamica che non funzionava e una dirigenza in piena rivoluzione, con l’uscita di Montezemolo e Domenicali e l’arrivo di Marchionne e Mattiacci. Eppure la line-up lasciava sperare ben altro, visto che in pista la Rossa schierava, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen.

Fernando chiuse l’anno con due podi, mentre il miglior risultato di Kimi, che tanto patì la nuova F14T, fu un quarto posto ottenuto a Spa. Proprio per questo Iceman plaude al gran lavoro svolto da Alonso, abbastanza veloce ogni weekend, ma sottolinea come in quell’anno sia accaduto qualcosa di strano. Il conto finale in qualifica recitava un sonoro 16-3 in favore dello spagnolo.

“Penso che (Fernando, ndr) sia sempre stato molto bravo. Come compagno di squadra, sento che stava succedendo qualcosa di strano tra noi. Io, personalmente e per vari motivi, non ho avuto un buon anno, ma sappiamo tutti che Fernando è veloce ogni fine settimana“ , ha riconosciuto Räikkönen nel podcast ufficiale della Formula 1, Beyond The Grid.

“Non sono mai stato nella posizione di poter scegliere il mio compagno di squadra, ma penso che stare al suo fianco sia bello, ti spinge sempre, non vedo nulla di negativo. Ad essere sincero, non sono mai concentrato sul battere il mio compagno di squadra in qualifica. Per me la gara è la parte più importante di tutto il weekend”, ha spiegato l’ex Alfa Romeo.

DUELLI CON ALONSO: RISPETTO E CORRETTEZZA

Il 2014, se non altro, ha regalato qualche duello ruota a ruota tra i due campioni, seppur per le zone basse della classifica, vedi San Paolo e Barcellona. Duelli aggressivi, ma sempre corretti, come spiegato dallo stesso Raikkonen: “Abbiamo avuto grandi battaglie tra di noi più di una volta, ma con lui ho sempre avuto lotte oneste, pulite e corrette”.

Adesso le strade dei due, come già accaduto in passato, si divideranno: Alonso continuerà in Formula 1 mentre Raikkonen si godrà la famiglia, magari prima di tornare a correre nei rally. Ma prima di chiudere il podcast, Kimi non risparmia delle belle parole nei confronti del collega. “Con Fernando sai già cosa succederà, in questo senso è un pilota diverso. Ottieni sempre quello che ti aspetti, mentre con altri piloti non hai certezze sul loro rendimento”.