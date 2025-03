1.100€ di multa, se hai lavato l’auto al lavaggio automatico: questo errore che commettono tutti ti rovina

Se lavi l’automobile al lavaggio automatico, rischi di commettere un grosso errore, quello che rischi è una multa di 1100 euro.

Lo facciamo spesso a cuor leggero, un metodo molto semplice ed estremamente economico, per lavare le automobili, quello di portarle all’autolavaggio, ma siamo certi che sia la scelta migliore? Sembra che nelle ultime ore sia partito un allarme che ha mandato nel panico gli automobilisti.

Porti la vettura a lavare e finisci per vederti rifilare una multa da 1.100 euro. Meglio portare la vettura al lavaggio a mano? Forse sì, ma intanto cerchiamo di comprendere per quale motivo sono previste sanzioni così elevate.

Il nuovo codice della strada sta creando già non pochi grattacapi, possibile che ancora ci siano elementi con cui fare i conti? Ebbene sì, come se non bastassero le severe regole del nuovissimo Codice, ecco che a metterci lo zampino, ci pensano anche nuove regole, che colpiscono abitudini inattese.

In questa prospettica, lavare l’automobile diventa pericoloso.

Multa all’autolavaggio: prendersi cura della propria vettura diviene pericoloso

Eppure gli esperti di motori ci dicono che è veramente molto importante riuscire a prendersi cura in maniera costante della nostra automobile. Riuscire a provvede al tagliando nei tempi giusti, alla sostituzione di cinghia e pneumatici, il tutto attenendosi ad alcune regole, come quella delle gomme invernali, da utilizzare a partire dal 15 novembre al 15 di maggio. Ma anche il semplice lavaggio della propria vettura è importante, se si vuole evitare che lo sporco rovini la carrozzeria e crei maggiori consumi.

Ma anche nel momento in cui si decide di portare l’auto all’autolavaggio occorre prestare attenzione, si può scegliere di provvedere in autonomia, recarsi alle spazzole o ai lavaggi a mano, in ognuno di questi casi però, è importante prestare attenzione a un particolare che spesso si da per scontato.

Il particolare su cui non si pone attenzione

1100 euro è l’importo della multa di chi viene trovato con la targa della propria vettura non leggibile. Il tempo e i continui lavaggi alle spazzole, possono fare in modo che i numeri della nostra targa perdano di colore e questo è l’elemento a cui prestare attenzione. La targa è l’elemento identificativo della nostra vettura e non deve essere né coperta né illeggibile.

I numeri e le lettere su di essa sono impressi con una particolare vernice catarifrangente. A regolare la leggibilità della targa ci pensa l’art 102 del Codice della Strada; nel caso in cui si noti un deterioramento, occorre procedere con la denuncia di deterioramento, al fine di ottenere una nuova targa.