Baldisserri sulla Ferrari: “Ecco il problema che ostacola la Rossa”

Baldisserri fa luce sui motivi che ostacolano la Rossa dal vincere il tanto desiderato titolo mondiale, che ormai non arriva dal lontano 2007

Perché la Ferrari fatica a conquistare il titolo mondiale? Luca Baldisserri, ingegnere di gara di Michael Schumacher, ritiene che ci sia un problema alla base della mancata vittoria della Rossa. Pur lavorando con il team Formula Renault Eurocup Global Racing Service, non intende nascondere il suo continuo supporto alla Ferrari.

Come membro chiave dell’era di maggior successo della Ferrari in Formula 1, Baldisserri ritiene che il problema che afflige la scuderia di Maranello abbia un nome e un cognome: Max Verstappen. “Sono il ragazzo per Vasseur, per Leclerc, per Sainz, e per tutti coloro che lavorano all’interno del reparto corse. Ma hanno un problema. E questo problema ha un nome e un cognome. Max Verstappen“, Baldisserri ha detto in un’intervista con Leo Turrini.

Verstappen, che sta uscendo da un terzo titolo consecutivo nel 2024, si sta rapidamente affermando come il pilota iconico di questo decennio – e Baldisserri ha detto che è dovuto alla capacità del pilota olandese di elevare la Red Bull oltre il suo livello di prestazioni normali.”Ogni generazione ha il suo simbolo. [Ayrton] Senna, Schumi, [Lewis] Hamilton. Ora è il turno dell’olandese“, ha detto Baldisserri.

Buon Compleanno, Michael. We’re always with you ❤️ pic.twitter.com/vvDcWYEnEL — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 3, 2024

Un 2024 pieno di ottimismo

Baldisserri esprime anche un’opinione sulla stagione appena trascorsa. Contrariamente alle numerose critiche che sono state avanzate contro la casa di Maranello da piú fronti, l’ingegnere italiano ritiene che la SF-23 potrebbe non essere stata poi cosí lontana dalla dominante RB19, considereando Perez come riferimento.

“Quando analizzo una monoposto, lo faccio sempre guardando le prestazioni del secondo pilota. E in questo senso, è ancora più chiaro che la prestazione della Ferrari non è stata molto inferiore a quella della Red Bull di Sergio Perez”, ha detto Baldisserri.

D’altra parte, proprio la seconda metá del 2023 ha visto una Ferrari in lento e progressivo miglioramento. Forti di questa tendenza, Charles Leclerc e Carlos Sainz si dirigono verso il 2024 pieni di ottimismo sulla direzione della Ferrari, nella loro seconda stagione a guida Fred Vasseur. Al proposito, é giá nota la data per la presentazione della nuova vettura 2024: il 13 Febbraio. L’obiettivo, ancora una volta, é quello di affrontare la Red Bull per la gloria del titolo.