Autovelox finti, milioni di multe annullate: controlla se ti hanno truffato con questo colore

Milioni sono le multe annullate, per via degli autovelox finti, devi assolutamente controllare se ti hanno truffato, attenzione a quello che succede.

Gli autovelox sono un argomento che continua a tenere banco, molti gli automobilisti che si dicono piuttosto arrabbiati per via delle sanzioni che sono loro arrivate, in merito agli autovelox e al loro utilizzo. Negli scorsi mesi si è molto discusso di quelli che sono gli apparecchi che dovrebbero aiutare le forze dell’ordine a mantenere la sicurezza in strada.

Il compito dell’autovelox in effetti, è quello di cogliere in flagrante quello che è l’automobilista indisciplinato che non rispetta i limiti di velocità in strada.

Nello svolgimento della loro funzione però, gli autovelox sono chiamati a rispettare alcune specifiche regole, che sono riportate dal Codice della Strada. Quindi ecco che non attenersi alla normativa provoca la possibilità per gli automobilisti di contestare la sanzione.

Addirittura sembra che ci siano autovelox finti, che non possono in alcun modo multare l’automobilista, ecco cosa sapere a riguardo.

Autovelox: contestare la multa è possibile

Quando l’autovelox coglie l’immagine di quello che è l’automobilista indisciplinato, invia le immagini e la sanzione direttamente al proprietario della vettura. Questo vuol dire che nel caso in cui ci siano irregolarità o elementi discrepanti è possibile provvedere ad inviare una contestazione. Nel caso in cui risultasse che, effettivamente, c’è un errore, allora la sanzione potrebbe essere tolta definitivamente.

Nei mesi scorsi sono state molte le discussioni aperte a proposito, con l’ammissione che un gran numero di autovelox non rispetta la normativa, ci sono alcuni che non sono segnalati nella maniera corretta, ma anche quelli che non hanno superato la revisione annuale. Quindi molti i mezzi non calibrati, che non possono emettere sanzioni, altrimenti sarebbero immediatamente contestabili. Ma ora le discussioni si aprono in merito ad altre tipologie di autovelox, su cui si cerca di fare chiarezza.

Si discute sugli autovelox “finti”

In molti li chiamano semplicemente dissuasori di velocità, installati sulle strada italiane affinchè si rallenti, ma non sempre sono efficaci. Ormai sono molti coloro che sanno perfettamente che queste colonnine sono vuote, ma altri rallentano. Inserire una macchina fotografica al loro interno, sarebbe oltremodo costoso, ma in alcuni casi la macchinetta fotografica è presente e affinchè le multe siano valide devono seguire alcune regole.

Quando nei pressi della colonnina c’è una pattuglia della Polizia, allora è possibile ricevere delle sanzioni, si ricorda che anche in questo caso l’autovelox deve essere segnalato per evitare che si possa provvedere alla contestazione.