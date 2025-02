Addio multe, lo Stato te le rimborsa: fai subito richiesta del documento per riavere i tuoi soldi immediatamente

Lo sai che grazie a questo documento potrai dire addio alle multe, visto che sarà lo Stato a rimborsarvele? Ecco come riavere i soldi immediatamente.

La questione delle multe è molto spinosa, visto che soprattutto con l’introduzione del nuovo Codice della Strada, pare che queste ultimamente stiano fioccando a dismisura. Inoltre con l’inasprimento delle sanzioni, per certi aspetti la multa in denaro è l’ultimo dei vostri problemi.

Infatti, in base all’infrazione da voi commessa, oltre a mettere mano al portafogli, vi vedrete decurtare i punti dalla patente, rischiando anche il carcere. Per questo fareste meglio a cercare di rispettare le nuove norme.

Detto ciò, in quanti di voi sanno che lo Stato vi rimborsa le multe se chiedete questo documento? Direte addio a questa sanzione che poco piace ai cittadini, ecco come fare.

Il nuovo Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada è entrato in vigore da poche settimane e già ha diviso l’opinione pubblica. Sono svariati i motivi che vengono contestati, ma sicuramente l’inasprimento delle sanzioni in merito alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, così come la guida con lo smartphone o l’eccesso di velocità.

Le pene sono molto più severe, tant’è che diversi proprietari di bar e ristoranti si sono addirittura offerti di riportare il cliente a casa, nel caso dovesse bere un bicchiere di troppo durante la serata. Oltre a questo, a preoccupare maggiormente i cittadini ci sono quei possibili falsi positivi al test antidroga, qualora venissero assunti particolari farmaci, tra cui quelli per la pressione e alcuni antinfiammatori. In merito a questo aspetto però, da come riportano molti quotidiani, il governo avrebbe preso in esame questa problematica, anche perché i medici avvisano che è pericoloso per alcuni cittadini smettere in modo repentino l’assunzione farmacologica.

Il documento da avere per le multe

Come riportano dal sito brocardi.it, lo Stato, qualora doveste chiedere questo particolare documento, è come se vi rimborsasse le multe che prendete. Per poter quindi dire addio alle contravvenzioni, dovete richiedere l’Assegno d’Inclusione, qualora ovviamente doveste soddisfarne i requisiti. Come riportano dal sito infatti, questo aiuto economico per le famiglie in difficoltà che è andato a sostituire il vecchio Reddito di Cittadinanza, spetta a chi ha un reddito inferiore ai 10.140 euro di ISEE e un membro della famiglia (dello stesso nucleo familiare) che è minorenne, o disabile, o un anziano over 60, o qualcuno in condizioni svantaggiate.

Ebbene, la legge stabilisce chiaramente cosa si può pagare con questo aiuto e cosa no e tra questi, nessuno parla di multe, quindi si ipotizza che il cittadino possa beneficiare di quei soldi anche per questo aspetto, purché non sia proprietario di veicoli con cilindrata superiore a 1600 cc o moto con cilindrata oltre 250 cc, immatricolati nei tre anni precedenti la richiesta dell’Assegno.