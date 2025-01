Autostrade, se viaggi a queste ore il pedaggio è gratis | Nessuno lo sa ancora

Non tutti lo sanno, ma se viaggi in autostrada a queste ore, il pedaggio per voi sarà gratis. Sicuramente una buona notizia per molti.

Viaggiare in autostrada è un modo per velocizzare di molto la marcia, piuttosto che circolare nelle strade urbane ed extraurbane. Avendo un limite di velocità più esteso rispetto che alla strada di città, è palese intuire come anche l’arrivo indicato dal navigatore sia ridotto.

C’è da dire però che il rischio di incidenti, proprio perché la velocità è maggiore, è più alto. Per questo motivo bisogna prestare ancora più attenzione di quanto non si faccia già normalmente in città e soprattutto bisogna conoscere perfettamente il Codice della Strada, con le direttive di guida per questa strada a maggior scorrimento a pagamento.

Una delle lamentele sicuramente più frequenti tra gli automobilisti è quella relativa al pedaggio, per questo motivo se viaggiate in autostrada in queste ore, la circolazione per voi sarà gratis. Non tutti lo sanno però.

Il pedaggio in autostrada

Soprattutto durante i vari giorni da bollino nero in estate, il pagamento del pedaggio in autostrada può essere un problema, viste le lunghissime code che si formano nel corso della giornata. Per questo motivo molti hanno optato per metodologie alternative per cercare di passare meno tempo possibile, incolonnati al casello.

C’è chi paga con il bancomat, anziché con i contanti per velocizzare e chi si affida al Telepass o agli altri antagonisti che si sono affacciati sul mercato da qualche tempo a questa parte. Con questi dispositivi, pagando il canone, passerete da corsie preferenziali, dove la percorrenza è molto più sbrigativa, visto che non dovrete pagare nulla, sarà il dispositivo a registrare il vostro passaggio, il quale li sommerà agli altri del mese, i quali pagherete tutti in un’unica soluzione.

Viaggiate a queste ore e non pagherete nulla

Non tutti lo sanno, ma ci sono alcune tratte di autostrade che se percorse a queste ore, saranno gratuite e prive quindi del canonico pagamento del pedaggio. Non tutti lo sanno, ma circolare dalla mezzanotte alle sei del mattino, vi farà risparmiare molti soldi. Per il momento, le autostrade più gettonate dove si registra questa possibilità fornita soprattutto per aiutare tutti quei lavoratori che si spostano di frequente da una parte all’altra del Paese, soprattutto di notte a risparmiare, è in Spagna.

Qui infatti, sono molte le tratte che adottano questo sistema. C’è da dire però che in ogni Stato, potrebbero esserci delle agevolazioni simili, anche in Italia, per questo motivo fareste meglio a contattare (da noi per esempio), il call center delle Austroade per l’Italia e verificare con loro questa possibilità.