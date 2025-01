Pompa di benzina, con il trucco della provetta si risparmiano centinaia di euro | Chissà quanti soldi ti sei bruciato per non averla mai richiesta

Il trucco della provetta alla pompa di benzina, ti permette di risparmiare centinaia e centinai di euro, per non averla chiesta prima hai perso un sacco di soldi.

La crisi economica continua a farsi sentire e le notizie degli ultimi giorni in merito alle decisioni dei grandi dell’Unione Europea, come Putin, sembra non permettere delle previsioni che siano veramente favorevoli ai consumatori.

Quindi si prevede che nel breve periodo ci saranno ancora degli aumenti e questo di sicuro non piacerà agli automobilisti italiani, che ormai da fin troppi mesi devono fare i conti con un coso del carburante che non permette di avere una visione ottimistica.

Il 2025 si è quindi aperto nel peggiore dei modi e un bene indispensabile, come la benzina, continuerà a suscitare preoccupazione nella cittadinanza.

Ma ci sarebbe il trucco della provetta che permetterebbe di ottenere un buon risparmio al momento del pieno.

Risparmiare sul carburante è la vera missione

Gli automobilisti hanno una missione molto importante da compiere, ovvero, riuscire a ottenere un buon risparmio anche nel momento in cui procedono con il pieno della propria automobile. I costi in continua crescita del carburante, non permette a nessuno di viaggiare a cuor leggero e spesso riuscire ad avere una riduzione dei costi da sostenere risulta essere estremamente difficile. In una situazione che per via degli eventi geo-politici sembra essere più contorta che mai, riuscire ad avere dei risultati in termini di risparmio è una questione di destrezza e capacità di applicare dei trucchetti efficaci.

Curiosando sul web non sono pochi gli esempi che si possono avere, alcuni dei quali sembra essere veramente ottimi per il risparmio. C’è chi, ad esempio, consiglia di fare rifornimento al self service, lasciando agli altri il servito e poi i veri esperti consigliano di scaricare app che permettono il confronto dei prezzi.

Ma il trucco della provetta non lo conosce nessuno

I veri esperti del pieno all’automobile, consigliano il trucco della provetta, molto più efficace di quello che si possa credere. Esso nasce dall’idea che effettivamente le pompe di benzina, nonostante i controlli non siano ben calibrate, quindi a tutti gli effetti, si pagherebbe per un quantitativo di carburante che non si riceve all’interno del proprio serbatoio.

Il trucco sta nel mettere il carburante in un contenitore calibrato in maniera volumetrica, invece che direttamente nel serbatoio. In questo modo si avrà la certezza di pagare per il giusto quantitativo di carburante e non essere vittima di truffe.