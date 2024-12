Assicurazione, la paghi per intero ma non copre nemmeno un graffio | Ti rovini la vita per sempre

Con questa assicurazione ti rovini per sempre la vita. La paghi per intero, ma non ti copre nessun danno, nemmeno un graffio.

Considerando i rischi che se corrono quando ci si mette alla guida, sezione diventa qualcosa di veramente indispensabile, senza considerare che essa è prevista dalla legge e percepita come una garanzia in caso di incidenti stradali.

Quando si verifica un sinistro, durante il quale viene danneggiata un’altra automobile, sarà più l’assicurazione a provvedere al risarcimento del danno subito.

Ovviamente si tratta di un costo che grava sulle tasche di ogni famiglia italiana. In alcuni casi l’importo da pagare potrebbe essere anche piuttosto elevato, considerando che la polizza assicurativa viene determinata in base a quelle che sono le caratteristiche dell’automobile dell’automobilista stesso.

A tutto questo si aggiunge quello che sta succedendo ad alcuni automobilisti, che pur provvedendo al pagamento della polizza se ne trovano scoperti.

Risparmiare non sempre è conveniente

Per via della crisi economica che la maggior parte delle famiglie italiane sta vivendo, si cercano i modi per risparmiare su qualsiasi spesa fissa gravi sul budget familiare. Semplice immaginare che la polizza assicurativa della propria automobile sia proprio una di queste. Proprio per questo motivo, gli italiani nel momento in cui provvedono al rinnovo della propria polizza, cercano una soluzione che meglio si addice alla tasche.negli ultimi anni si ha particolarmente diffusa l’abitudine contrarre l’assicurazione online, accedendo ad alcune piattaforme di comparazione molto efficaci.

Sul numero crescente gli utenti che scelgono di gestire la propria polizza auto prova attraverso i portali online.una decisione si basa sulla comodità di questa tipologia di pagamenti sulla possibilità di ottenere una serie di sconti. Peccato che proprio nelle ultime settimane si sia diffusa la notizia che alcuni cittadini hanno provveduto a pagamento della polizza, ma se ne sono poi trovati scoperti.in alcuni casi si viene a scoprire tutto questo solo quando ormai troppo tardi, proprio per questo motivo si dichiara di restare attenzione.

Svelata la truffa che ti lascia senza copertura

L’automobilista rimane senza l’apertura assicurativa per via di una truffa che sta polando proprio in queste settimane. I truffatori si spacciano per rappresentanti delle compagnie assicurative, contattano le possibili vittime inviando loro un SMS o procedendo con una telefonata.quindi si cerca di ottenere la loro fiducia, affinché essi si convincano a cliccare su un QR-Code o un link diretto, per provvedere al pagamento.

Il QR code, apparentemente ufficiale, è in grado di reindirizzare i fondi che vengono bonificati su un conto controllato dai truffatori. Quindi l’utente è convinto di aver pagato la polizza auto, invece non è assolutamente così. Nel momenti in cui l’automobilista scopre la frode potrebbe essere veramente molto tardi. Per potersi proteggere da questa ingegnosa truffa, è importante verificare le fonti che inviano il codice, contattare sempre la compagnia assicurativa tramite i canali ufficiali, controllare ogni singolo dettaglio della comunicazione e utilizzare metodi di pagamento sempre sicuri.