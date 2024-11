Trucco del nastro adesivo, l’ingegno dei ladri va oltre la fantasia | Ti portano via l’auto con un rotolo di scotch

Come fanno i ladri a rubarti l’auto semplicemente utilizzando un rotolo di scotch? Il loro ingegno fa molta paura per certi aspetti, in quanto si inventano veramente di tutto ormai.

Ogni giorno sui quotidiani di cronaca si sentono sempre più fatti terrificanti, in merito alla delinquenza che impazza. Che siano adulti o baby gang pare che le cose stiano sfuggendo di mano a chi di dovere e a prescindere da chi si è seduto su quella sedia, sono parecchi anni ormai che non possiamo più uscire di casa tranquilli.

In merito alle auto, i furti stanno aumentando, così come i danni rivolti da persone annoiate o esagitate, per questo motivo sono molti che optano per l’affitto o l’acquisto di un box auto, per cercare di proteggere il proprio veicolo il più possibile.

A prescindere da tutto, oggi vogliamo rivelarvi un metodo che purtroppo sta sbancando tra i ladri, i quali vi portano via l’auto semplicemente con un rotolo di scotch. È un metodo che potrebbe comunque servire anche a voi in caso di emergenza.

Attenzione ai ladri di auto

È un periodo questo, per il quale bisogna fare attenzione veramente a tutto, in primis per la propria automobile, la quale è a più rischio furto. Sono molti i consigli che rilasciano le forze dell’ordine in merito a questo contesto. Per esempio mai lasciare borse e portafogli in auto, così come le chiavi di casa, anche se per pochi minuti. Non lasciare l’auto aperta e soprattutto evitate di lasciare oggetti di valore e le monete per il parcheggio in bella vista.

Cercate di equipaggiarvi con un buon antifurto e se potete non parcheggiate in zone isolate e poco illuminate. Purtroppo è un attimo ormai che vi portano via l’auto o semplicemente vi rubano i pezzi per poterli rivendere a quello che viene definito come “mercato nero”. Prestate dunque molta attenzione è meglio essere troppo sospettosi che ingenui, in quanto non viviamo più nella realtà un po’ più idilliaca che ci raccontavano i nostri nonni.

Il metodo dello scotch

C’è un metodo purtroppo molto diffuso tra i ladri per cercare di rubarvi l’auto, pensate che utilizzano soltanto un rotolo di scotch. Noi oggi ve lo vogliamo riportare, non per darei idee ai delinquenti, quanto per potervi aiutare nelle situazioni di emergenza. In questi ultimi tempi, sentiamo molto spesso di bambini e animali che rimangono chiusi in auto, per tutte le motivazioni che conosciamo.

Per questo motivo, qualora non riusciste a spaccare il vetro, in quanto risulta essere anche pericoloso per i passeggeri che sono all’interno, non dovrete fare altro che procurarvi un rotolo di scotch e creare un quadrato con esso, come vi mostra l’influencer nel video social che vi abbiamo riportato qui in alto. È sicuramente più facile vederlo, piuttosto che spiegarlo. Anche perché dovrete ancorarlo bene in modo da poter tirare giù il vetro e risolvere la situazione prima che sia troppo tardi. Ricordatevi sempre che all’interno del veicolo la temperatura sarà più calda o più fredda in base al clima che c’è fuori, per questo motivo non dovreste mai lasciare nessuno al suo interno, anche con i vetri abbassati.