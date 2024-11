Auto usata, la formula “vista e piaciuta” ha un vincolo nascosto che non conosci | Occhio a tirare bidoni

Hai presente la formula “vista e piaciuta”, che in molti utilizzano? Ecco, nasconde qualcosa che in pochi sanno. Attenzione alle possibili truffe.

Le automobili usate negli ultimi anni si sono prese una larga fetta di mercato. Fino a non molto tempo fa, l’idea di base era che, l’acquisto di automobili usate era destinato solo ed esclusivamente a coloro che, in alcun modo possono permettersi una vettura nuova. Insomma, non una scelta ma quasi una decisione obbligata.

Ad oggi invece, è chiaro che il mercato delle auto usate viene scelto in maniera coscienziosa dell’automobilista, che decide di evitare l’ingente spesa di un’automobile nuova, per godersi quelli che sono i veri affari proposti dal mercato dell’usato.

In realtà quello del second hand è ormai un mercato affermato in ogni singolo settore, quindi non dovrebbe di certo stupire se lo è anche per le vetture.

Come spesso succede, quello che si desidera è mettere tutti i guardia dai possibili rischi, uno di questi sono le formule vincolanti che sembrano non lasciare alcun scampo, ma che invece, sono utilizzate indebitamente.

Auto usate: il “vista e piaciuta”, non ha la stessa valenza che in molti vogliono far credere

Purtroppo occorre ammettere che nonostante il mercato dell’usato abbia avuto un’importante diffusione negli ultimi anni, ci sono ancora troppi furbetti pronti a trarre in inganno l’ignaro automobilista. Non sono poche le truffe delle auto usate, segnalate di volte in volta e che vede come protagonisti, gli automobilisti che peccano di inesperienza. Questo è il motivo per cui, veramente tanti, consigliano, ad esempio, di osservare bene una vettura prima della scelta, di portare con se un meccanico esperto.

A più riprese gli esperti delle 4 ruote hanno lanciato l’allarme in merito alla pratica di schilometrare le vetture. Ma come se questo non bastasse, adesso si pone pone l’attenzione su quella che è la formula più utilizzata in assoluto, ovvero “vista e piaciuta”.

I venditori si nascondo dietro a delle false verità

Troppo spesso i venditori decidono di nascondersi dietro a delle false verità, convinti che i compratori possano cadere in trappola. Ci sono alcuni venditori che non offrono garanzie e decidono di truffare i compratori con questa famosa formula del “vista e piaciuta”. Ma essa vale solo per i difetti visibili, altrimenti non ha alcun valore.

Se dopo l’acquisto l’automobile presenta dei vizi che a prima vista non erano visibili allora il prezzo salirà in maniera proporzionale.