Trucco del laccio di scarpe, la nuova stregoneria per aprire la portiera della macchina senza chiave | La puoi usare tu come anche ogni ladro

Esiste un trucco molto semplice per aprire l’auto se si lascia la chiave all’interno: costa meno che chiamare un fabbro

Nel 2022, secondo i dati che sono stati rilevati dell’automobile club RACE , sono state richieste ed effettuate quasi 8.000 assistenze ad automobilisti che per una dimenticanza avevano lasciato le chiavi all’interno dell’auto e non avevano un set di chiavi di scorta per riaprirla.

In questi casi è ovviamente sia possibile rivolgersi ad un professionista, certamente, oppure anche ricorrere a soluzioni casalinghe che, in teoria, risulteranno più economiche ma per le quali bisogna prestare una grande attenzione.

Una formula per aprire la portiera dell’auto quando si dimenticano le chiavi all’interno prevede l’utilizzo dei lacci delle scarpe: questo metodo, però, funziona solo con i modelli dotati di sistema di chiusura verticale.

Per usare questo metodo, bisogna prendere un laccio per le scarpe e nel mezzo della corda è necessario fare un nodo mobile. Quindi, va inserito nello spazio tra la portiera e l’interno dell’abitacolo, e poi con molta pazienza, bisogna posizionare l’anello fatto con il nodi sulla sicura, stringere e tirare verso l’alto per aprirlo.

Dove sono le chiavi della macchina?

Se non si è sicuri che le chiavi siano o meno nell’auto, c’è comunque un trucco per evitare di perderle. Insomma, per evitare disattenzioni, si possono utilizzare sistemi di tracciamento delle chiavi dell’auto, che avvisano i proprietari quando queste sono assenti o le smarriscono. Su Amazon, ad esempio, si può acquistare il dispositivo di localizzazione SmartTag 2 di Samsung .

Questo dispositivo si aggancia alle chiavi dell’auto e si collega al telefono, permettendoti anche di chiamare il dispositivo per iniziare a squillare quando le chiavi dell’auto non vengono trovate. In questo modo saranno sempre sotto controllo.

I prezzi dei dispositivi trova chiavi

In questo momento il modello di SmartTag 2 per Samsung viene venduto con uno sconto del 33% ed è una delle opzioni migliori sul mercato . Ha una valutazione di 4,4 stelle da parte degli utenti, è impermeabile e costa solamente 26,90 euro.

Tutte queste formule richiedono pazienza e competenza affinché funzionino correttamente e affinché il trucco gratuito non diventi un guasto che comporti un esborso di denaro inaspettato. Infatti avviene anche che alcune automobili non abbiamo sistemi di apertura e chiusura “manuali” ma elettronici, ed in questi casi bisogna fare attenzione a non rovinare il funzionamento di questo tipo di sistemi di chiusura e apertura dell’automobile. E’ comunque sempre possibile chiamare il servizio di soccorso stradale dell’assicurazione e far risolvere il problema da mani esperte.

