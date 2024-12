Auto usata: più km ha sul groppone e più è facile che ti stiano ingannando | Così funziona il mercato delle schilometrate

Se acquistate un’auto usata dovete fare attenzione ai km, più ne, più è facile che vi stanno imbrogliando. Questo è il mercato delle schilometrate.

Molti cittadini necessitano di un’automobile ma non sempre possono permettersela, perché comunque le spese sono svariate per poterla mantenere. Si passa dall’assicurazione, al bollo, alla revisione, al tagliando, fino ad arrivare al carburante e alla manutenzione.

Per questo motivo c’è chi decide, a prescindere dalla propria situazione, di puntare comunque sulle auto nuove, aprendosi magari un finanziamento e chi invece ripiega sull’usato. Ogni decisione ha dei pro e dei contro, motivo per cui, il cliente dovrà valutarli in maniera approfondita.

In merito all’acquisto di un’auto usata, potrebbero sopraggiungere alcuni pericoli dettati da un venditore poco onesto. Il problema dei km è tra questi, più ne ha e più potrebbero ingannarvi, il mercato delle schilometrate è in aumento.

Le statistiche sull’aumento dei chilometri

È una pratica illegale, ma purtroppo ancora oggi, sono molti i venditori, soprattutto privati, che cercano di abbassare i chilometri di un’auto usata, per poterla rivendere a un prezzo più alto. Come ben saprete infatti, meno km ha un veicolo e più il prezzo potrà lievitare in fase di chiusura della pratica.

Da uno studio emerso dalla CarVertical, l’1,7% delle auto con massimo 50.000km sono state manipolate, mentre la percentuale per le auto tra 50.000 km e 100.000 km sale al 2,2% per non parlare di quelle oltre i 150.000 km la cui percentuale di manipolazioni sale al 3,9%. Questi numeri sono sconcertanti, motivo per cui bisognerebbe sempre fare un controllo accurato.

I km aumentati nelle auto usate

Come avrete capito dal paragrafo precedente, l’aumento dei km in un’auto usata non è purtroppo un argomento sconosciuto. Più ha km e più è possibile che vi stiano imbrogliando, in quanto il mercato delle schilometrate è sempre costante, anche se considerata da sempre una pratica illegale. Ovviamente non vi stiamo dicendo che tutti i venditori privati o di concessionaria pratichino questa azione, è solo per dirvi di essere più scrupolosi durante l’acquisto di una di queste.

Sappiate che, in caso di contachilometri digitale è molto più facile capire se vi stanno ingannando in quanto vi basterà far collegare l’auto al comune strumento di diagnosi di cui dispongono i meccanici, in caso di contachilometri analogico invece, non è possibile risalire a questa informazione da un apparecchio elettronico, bensì, fareste meglio a recarvi in Motorizzazione e chiedere il documento con la storia dell’auto. Solo così sareste sicuri del veicolo che state per accingervi ad acquistare.