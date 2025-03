Assicurazione auto, adesso la paghi solo 293€ all’anno: i residenti possono chiedere lo sconto immediato in Comune

Da questo momento l’assicurazione auto costa solo 293 euro all’anno e basta chiedere lo sconto immediato al Comune di residenza.

L’RC auto a meno di 300 euro, pensi che sia un sogno? Invece con la nuova misura è assolutamente la realtà e ne potranno beneficiare buona parte degli automobilisti italiani. Una possibilità che in una qualche misura riuscirà a dare sollievo alle tasche delle famiglie italiane.

L’assicurazione per le automobili, come previsto anche dal Codice della Strada è obbligatoria, non solo per le vetture circolanti, ma anche per quelle che sono lasciate in un deposito e non vengono utilizzate abitualmente.

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle polizze assicurative e questo si è tradotto in una spasmodica ricerca di quello che è un modo efficace di risparmiare. Le compagnie assicurative cercano, di offrire delle polizze che siano effettivamente convenienti, ma non sempre si riesce a dare il miglior prezzo.

Ma adesso, grazie al provvedimento, sarà possibile pagare la propria polizza solo 293 euro.

Polizza assicurativa: le compagnie online per risparmiare

Le compagnie assicurative si trovano in grande difficoltà nel gestire una moltitudine di clienti che si dicono insoddisfatti del trattamento economico subito. Numerosi i casi che con la modifica di quelle che sono le regole per ciò che riguarda il calcolo del premio assicurativo, hanno visto una vera e propria impennata dei costi da sostenere, un incremento che ha lasciato, in alcuni casi, increduli. Tra gli automobilisti, alcuni hanno subito un aumento di poche decine di euro, ma altri hanno visto anche un incremento del 100%.

In tale clima si va alla ricerca di offerte vantaggiose e sembra che le compagnie online siano in grado di offrire prezzi che sono molto più ridotti se confrontati con quelli da sostenere rivolgendosi alle compagnie presenti sul proprio territorio. Basterà però navigare online per spendere meno di 300 euro?

Assicurazione, questione di geografia

La realtà ci dice che sul prezzo finale di ogni polizza assicurativa influiscono una serie di fattori, ognuno di loro determina il prezzo finale. Tra gli elementi valutati, anche la zona di residenza di colui che utilizza l’automobile, ci sono città italiane dove assicurare una vettura è molto più costoso che in altre.

Tra le città più virtuose Enna, nel piccolo comune siciliano il costo medio della polizza auto è di 293 euro, un prezzo molto più basso rispetto a quello che si pagherebbe in altri comuni italiani, soprattutto nelle grandi città, dove i prezzi sono alle stelle.