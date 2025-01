Rinnovo patente, se anche tu sei nella lista il tuo permesso di guida scricchiola | Per il “Principio di precauzione” te la tolgono anche se tutto è ok

Per via del “principio di precauzione”, rischi che ti venga tolta la patente, se sei nella lista, attenzione al rinnovo.

Mettersi alla guida della propria automobile vuol dire essere in grado di mettersi alla guida, senza però risultare un pericolo per la comunità intera. A vigilare su questo, affinché le strade siano effettivamente sicure, ci sono una serie di normative, oltre a gli organi preposti.

Tra gli elementi che dovrebbero essere in grado di provare che effettivamente un automobilista è in grado di mettersi al volante, c’è la patente di guida. Questo documento che ognuno è obbligato a portare con se nel momento in cui si mette al volante, prova l’idoneità alla guida.

Con tali parole, non ci riferiamo solo all’effettiva capacitò di guidare, semplicemente perchè si sono prese delle lezioni di guida o si conosce il codice della strada, bensì, ci si riferisce a un’idoneità psicofisica che deve essere mantenuta negli anni.

Non sono pochi i soggetti che, ad ogni rinnovo, rischiano di vedersi ritirare il documento.

Patente, rinnovi e ritiri

Ad intervalli di tempo regolari, si procede con il rinnovo della patente. Questo avviene semplicemente richiedendo il rinnovo e ottenendolo dopo una serie di controlli. Per coloro che sono ancora piuttosto giovani e che non presentano patologie particolari, il rinnovo è semplicemente una formalità, comunque indispensabile, perchè decisa dalla legge. Diverso il discorso per i soggetti che, per qualsivoglia motivo, si devono sottoporre al controllo della commissione medica, la quale può anche decidere di ritirare in maniera permanente la patente di guida.

Ogni singolo automobilista deve essere in grado di mettersi alla guida in maniera sicura, senza essere un pericolo per se stesso e per gli altri cittadini. In questa prospettiva l’integrità psicofisica è un elemento importantissimo nella valutazione e può divenire discrezionale.

La commissione locale e i suoi poteri

Ci sono stati casi in cui, gli automobilisti che si sono visti togliere la patente di guida per inidoneità, da parte della commissione medica locale, ha intentato un ricorso, con scarsi risultati. Nel caso in cui un automobilista presenti delle patologie invalidanti o comunque presenti nella lista di quelle che non collimano con la possibilità di mettersi alla guida, la patente viene revocata.

La commissione locale, di fronte a cui ci si pone per il rinnovo, ha assoluto potere e gli altri organi non possono intervenire a sfavore di quello che risulta essere un insidacabile giudizio.