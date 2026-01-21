Debutto Audi in Formula 1: ecco la R26 presentata a Berlino

Audi debutta in Formula 1: la R26 presentata a Berlino

L’Audi Revolut F1 Team ha ufficialmente inaugurato la propria avventura nel Campionato del Mondo di Formula 1, facendo il suo debutto il 20 gennaio 2026 a Berlino. Momento in cui il team ha svelato la R26, la prima monoposto del progetto che segna l’ingresso dei Quattro Anelli come costruttore ufficiale. La Casa tedesca, che aveva annunciato la sua intenzione di entrare nel Circus già nell’agosto 2022, farà così il suo debutto in gara nel Gran Premio d’Australia con una vettura equipaggiata dalla sua prima Power Unit. Quest’ultima totalmente sviluppata in proprio.

La presentazione si è svolta alla Kraftwerk Berlin, storica centrale elettrica trasformata in uno spazio immersivo tra luci, suoni e scenografie digitali. Simbolo del legame tra tecnologia, innovazione e futuro del motorsport. All’evento erano presenti il CEO di Audi AG Gernot Döllner, il responsabile del progetto Mattia Binotto, il Team Principal Jonathan Wheatley e i piloti Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto.

R26: il design Audi tra tecnica, eleganza e identità del team

La R26 rappresenta il primo passo concreto del progetto Audi F1. La livrea per la stagione inaugurale combina finiture in Titanium ed elementi in fibra di carbonio, con accenti in Lava Red e i celebri Anelli Audi, creando un design tecnico ed emozionale. Una livrea, quindi, che richiama sia la tradizione sia la modernità.

“La R26 non è solo una monoposto. La vettura è l’incarnazione del nostro approccio tecnico e della nostra identità visiva”, ha dichiarato Gernot Döllner, CEO di Audi AG. “Ogni dettaglio è studiato per unire performance e innovazione. Un vero simbolo della nuova era Audi in Formula 1”. I piloti hanno commentato il design con entusiasmo. Nico Hülkenberg ha detto che “la livrea trasmette subito l’essenza di Audi: precisione e aggressività al tempo stesso”, mentre Gabriel Bortoleto ha aggiunto: “Vederla dal vivo è emozionante. Non vedo l’ora di provarla in pista”. Anche abbigliamento, motorhome e colori del box riflettono la stessa identità visiva, con linee pulite e dettagli Lava Red per garantire una presenza unificata e riconoscibile ovunque.

Partner strategici e ambizione: Audi punta a un futuro competitivo in Formula 1

Il debutto di Audi in Formula 1 è avvenuto grazie al supporto di partner strategici come Revolut, title partner della squadra, e adidas, partner ufficiale per l’abbigliamento. Revolut ha coinvolto gli ospiti alla presentazione con la possibilità di creare carte personalizzate. Adidas invece ha sviluppato il kit ufficiale del team, estendendo l’identità visiva della R26 anche all’abbigliamento.

Mattia Binotto, Responsabile del progetto Audi F1, ha commentato: “Questa integrazione totale ci dà il pieno controllo del nostro destino, elimina compromessi e consente agilità e innovazione. Valori essenziali per il successo”. Jonathan Wheatley, Team Principal, ha aggiunto: “La nostra missione è inserire un DNA da campioni in ogni fibra del team, costruendo una squadra che diventi più forte a ogni giro, a ogni debrief e a ogni gara”.

I piloti non hanno mancato di condividere entusiasmo e ambizione. Nico Hülkenberg ha parlato della “serietà profonda e dell’energia incredibile” del team. Gabriel Bortoleto, invece, ha definito il progetto “un sogno che si avvera”. Con il giovane pilota brasiliano motivato a crescere e imparare insieme alla squadra. Pur consapevole delle sfide tecniche e competitive, Audi punta a diventare competitiva nel breve periodo. E lo fa con l’obiettivo dichiarato di lottare per il Campionato entro il 2030.

Aurora La Rocca