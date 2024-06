Mercato-ingegneri: Enrico Cardile sotto il mirino Aston Martin

Il direttore tecnico di Ferrari, Enrico Cardile, stando alle opinioni della stampa degli ultimi giorni, sembra sia propenso a effettuare il suo ingresso in Aston Martin

Stando a quanto suggerisce l’impegno di Aston Martin nel creare la squadra vincente, l’operato del boss Stroll sta iniziando a muovere qualche pedina. Nelle scorse settimane infatti, abbiamo sentito vociferare di un possibile approdo nella squadra inglese di Adrian Newey. Il celebre direttore tecnico è ormai propenso a lasciare la Red Bull, tuttavia rifiutando le proposte di Lawrence Stroll. La decisione di Newey è data da una sua possibilità di collaborare con sua maestà, Ferrari. A seguito di questo vociferare, l’Aston Martin ha spostato il suo target puntando tutto su Enrico Cardile, attuale direttore tecnico del Cavallino.

La smentita di Ferrari: verità o presagio?

Nonostante tutte queste siano solo voci di corridoio, queste ultime ci hanno sempre insegnato di avere un fondo di verità al suo interno. Riguardo alla possibile collaborazione con Newey, Vasseur risponde così: “Parlo con tutti nel paddock quando ci incontriamo, perché siamo ben educati! Su questo punto, non voglio fare alcun commento perché ogni singola risposta potrebbe essere interpretata.”

In seguito, il team principal della scuderia del Cavallino Rampante, svia il suo discorso sulle possibili congetture riguardo Newey e prosegue l’intervista parlando del lavoro attuale della squadra. “La cosa più importante è la stabilità della squadra. Come ho detto prima, stiamo facendo un buon lavoro. Stiamo andando nella giusta direzione. Per me, la cosa più importante è la stabilità del gruppo molto più che dei singoli individui. Sono davvero soddisfatto della situazione attuale.” Nonostante le ufficialità siano all’apparenza “congelate” confidiamo che degli aggiornamenti potrebbero arrivare prossimamente. Pertanto, vi invitiamo a restare aggiornati.