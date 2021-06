Aston Martin, ecco la nuova struttura tecnica

Le ambizioni di Aston Martin da quando è arrivata in Formula 1, si fanno sempre più importanti. Per poterli raggiungere, vuole dotarsi di una struttura tecnica importante e poter sfidare i cosiddetti “big” della Formula 1.

La recente nomina di Andrew Green alla posizione di Chief Technical Officer, rappresenta il primo step di questo processo di rivoluzione che regalerà all’Aston Martin Cognizant Formula One Team, un nuovo look all’interno del reparto tecnico.

Andrew Green attualmente direttore tecnico, nella nuova posizione di capo dell’ufficio tecnico, si assumerà la responsabilità di una strategia tecnica globale. All’interno della nuova struttura, sarà supportato da tre capi tecnici: direttore delle prestazioni, direttore dell’ingegneria e direttore tecnico.

Tom McCullough proseguirà nel suo ruolo di ingegnere di pista e prestazioni con il nuovo titolo di direttore delle prestazioni. Il suo lavoro sarà esteso anche in fabbrica in tutte le aree dedicate alle prestazioni: prestazioni aerodinamiche, prestazioni del veicolo, simulatore e software.

Presto arriverà il neo direttore dell’ingegneria, Luca Furbatto, il quale sarà operativo all’interno della fabbrica nel reparto ingegneristico e progettuale, concentrandosi sulle aree critiche: struttura, affidabilità, ricerca e sviluppo.

Attualmente non sappiamo chi ricoprirà il ruolo di direttore tecnico, ma presto dovrebbe arrivare l’annuncio. Quest’ultimo si occuperà delle questioni legati allo sviluppo dell’aerodinamica, progettazione delle vetture e nel breve-medio termine di strategia tecnica.

Otmar Szafnauer, CEO e Team Principal di Aston Martin ha così commentato la novità: “Andrew Green avrà un ruolo tecnico e strategico molto importante. Sono lieto di annunciare la creazione della nostra nuova struttura che apporterà vera forza, in fondo alle nostre operazioni tecniche”.

“Tom è un ingegnere di grande esperienza e talento, continuerà a essere responsabile della prestazione in pista, così come nel seguire le operazioni nel reparto prestazioni in fabbrica. È un forte leader, che ha contribuito moltissimo ai successi del team nel corso di questi ultimi otto anni”.

“Luca Furbatto sarà un ulteriore valore aggiunto, per la sua esperienza all’interno delle operazioni in fabbrica, concentrato nelle aree di supporto tecnico. Abbiamo ingaggiato un’altra eccellenza e un grande esperto e talento nell’area di sua competenza. Tom e Luca riporteranno ad Andrew Green, così come il nuovo direttore tecnico che presto nomineremo“.

“Tutti noi in Aston Martin, abbiamo l’obiettivo di vincere i gran premi e i titoli mondiali. Questa nuova e potenziata struttura che abbiamo creato, rispecchia quella dei team più vincenti, oggi in Formula 1,” ha così aggiunto in conclusione.

With Andrew Green taking on the new position of Chief Technical Officer, the team’s technical management structure is evolving to create even greater strength in depth.

