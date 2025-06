Aston Martin chiarisce: “Newey non è un dittatore”

© Aston Martin Aramco F1 Team via X

Il team principal Aston Martin, Andy Cowell, difende Adrian Newey dalle accuse di un approccio “dittatoriale” nel team

Con l’ufficialità del suo addio alla Red Bull, Adrian Newey ha per lungo tempo animato il mercato, attirando l’attenzione di diverse Scuderie del Mondiale: tra le possibili destinazioni, la Scuderia Ferrari e l’Aston Martin sembravano inizialmente le opzioni più concrete. Tuttavia, alla fine, il geniale ingegnere britannico ha preferito legarsi alla casa inglese, dove, secondo alcune indiscrezioni, tenderebbe talvolta ad adottare atteggiamenti eccessivamente autoritari.

Quello di Aston Martin è un ingaggio pluri-milionario: secondo Sky Sports UK, lo stipendio dell’ex Red Bull si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di sterline. Cifra che può salire fino a 30 milioni, considerando bonus ed extra. Proprio in virtù del suo arrivo, il patron Lawrence Stroll confida di poter contare su una vettura competitiva per il prossimo anno, in vista del cambio di regolamento.

Nel frattempo, però, sono iniziate a circolare delle voci secondo cui Newey agirebbe come una sorta di “dittatore” all’interno del team. Il team principal dell’Aston Martin, Andy Cowell, ha prontamente preso le difese dell’ingegnere britannico, definendo queste accuse mere illazioni. “È arrivato da noi all’inizio di marzo ed è subito entrato nel vivo, comprendendo i regolamenti e il concept finora sviluppato dal team”, ha raccontato.

“È un ingegnere: lavora con il tavolo da disegno, ma si trova particolarmente a suo agio in un piccolo gruppo dove può discutere dei particolari della monoposto“, ha spiegato il CEO dell’azienda britannica. “Ma non lo fa in maniera ‘dittatoriale’. Semplicemente, si concentra molto sui dettagli, spiegando le cose partendo dai princìpi fondamentali“, ha precisato.

Dopo un avvio difficile, l’AMR25 mostra segnali di ripresa grazie agli aggiornamenti e all’apporto di Newey

A differenza delle ultime stagioni, in cui Aston Martin partiva bene per poi incontrare difficoltà durante l’anno, il 2025 si sta rivelando decisamente più complesso. Tuttavia, un aggiornamento introdotto in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna sembra aver portato miglioramenti significativi.

Sebbene Lance Stroll, dopo un inizio discreto, faccia fatica a trovare continuità e risultati rilevanti, il suo compagno di squadra, Fernando Alonso, invece, è riuscito a conquistare i suoi primi otto punti stagionali, grazie ai piazzamenti ottenuti nei Gran Premi di Barcellona e Montréal.

Cowell non ha nascosto che parte del merito va attribuito alla presenza di Newey nel team di Gaydon. “Sta analizzando ogni dettaglio. Persino come modificare l’altezza da terra in due minuti tra una sessione e l’altra, così da poter regolare la macchina durante la gara“, ha prontamente spiegato. “Ha una grande esperienza ed è un momento entusiasmante per noi“.