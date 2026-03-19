Cambio vertice in Aston Martin, ma Newey che fine fa?

Aston Martin, dopo delle premesse positive, entra nel 2026 con una serie di problemi tecnici e di affidabilità che stanno rendendo dura la vita della scuderia in pista. Il motore Honda si sta dimostrando ben al di sotto delle prestazioni sperate, creando non pochi disagi ad un team che sperava di risorgere dalle ceneri.

L’annuncio di Adrien Newey come nuovo team principal, era arrivato verso la fine dello scorso anno, creando scalpore e dubbi. L’ingegnere, mente brillante che ha affiancato Max Verstappen in molti dei suoi grandi successi, sembrava la soluzione adatta alla scuderia. Nei fatti però, le cose sembrano essere andate diversamente e gran parte della colpa è attribuibile ai ritardi di Honda. Aston Martin starebbe dunque correndo ai ripari, cercando un nuovo team principal che affianchi il britannico. I nomi si susseguono ma Seidel è il più probabile. L’obiettivo della scuderia sarà dunque quello di sdoppiare i ruoli: da un lato qualcuno che si occupi della gestione e dall’altro Newey si occuperà del lato strettamente tecnico.

L’inizio stagione dell’Aston Martin tra problemi e caos

Il 2026 per Aston Martin si è aperto nel peggiore dei modi. Tra problemi all’affidabilità e le forti vibrazioni provenienti dal motore, la scuderia ha dovuto interrogare Honda sulla causa di tali situazioni. Le due vetture infatti, nei primi due Gran Premi della stagione, si sono dimostrate ingestibili, sollevando problemi di sicurezza attenzionati anche dalla FIA.

Le due vetture in Cina, non sono state in grado di completare la gara. Ma, mentre Stroll è stato fermato da un problema tecnico, clamoroso è stato il ritiro di un veterano come Fernando Alonso. Lo spagnolo infatti, ha dichiarato la vettura impossibile da guidare e che le vibrazioni della stessa gli stavano creando un forte disagio fisico. Si tratta di una situazione delicata che la scuderia dovrà attenzionare seriamente se vorrà tornare a lottare per la zona punti.