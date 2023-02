Aston Martin, Alonso è pronto a dare il massimo

Fernando Alonso, 41 anni si prepara ad affrontare la sua 21° stagione di Formula 1, la prima da pilota Aston Martin

Fernando Alonso è ormai pronto a cominciare una nuova stagione di Formula 1, che lo vede impegnato con un nuovo team, l’Aston Martin. L’asturiano arriva nel momento in cui, il team britannico è immerso nel suo progetto di crescita. Il pilota spagnolo, assicura che affronterà questa nuova avventura “gara per gara”, sostenendo l’obiettivo di aiutare Aston Martin, a diventare una struttura vincente, anche se per questo, non vuole fissare delle scadenze.

Aston Martin vuole diventare un team capace di lottare per le vittorie. Per quest’obiettivo, sta portando avanti un processo di crescita quinquennale. Fernando Alonso farà il suo debutto con il team di Silverstone, in Bahrain. Grazie alla sua lunga esperienza in Formula 1, sa che la cosa più importante non è il tempo che ci vuole per riuscirci, piuttosto continuare a migliorare.

Fernando: “Userò la mia esperienza, per aiutare il team”

“Non sto pensando alle scadenze, né a quanto tempo ci vorrà al team per vincere delle gare. Andrò avanti gara per gara, stagione dopo stagione. La cosa importante è continuare a migliorare,” ha così spiegato Fernando Alonso.

“Ci dobbiamo sentire felici, l’uno con l’altro e aiutarci reciprocamente: Aston Martin mi aiuterà a ottenere i risultati, e gli obiettivi che ho. Io aiuterò il team a migliorare a ogni gara, e ogni anno, per avvicinarsi sempre di più alle prime posizioni,” ha aggiunto a tal proposito.

Per raggiungere questi obiettivi, il due volte Campione del Mondo di Formula 1, fa sapere che servirà la sua esperienza, anche se è consapevole del fatto che non sarà facile, ottenerli velocemente: “Userò tutta la mia esperienza e tutta la mia conoscenza per aiutare il team, ad accorciare il tempo che serve per diventare Campione del Mondo. Ci sarò io al volante, quando arriverà quel momento? Nessuno lo sa, è difficile prevedere. Ma, ciò di cui sono certo, è che darò il meglio di me”.

Motivazione e la voglia di dare sempre il massimo…

Alla “veneranda età” di 41 anni, Alonso assicura di avere sempre la stessa motivazione e di poter tirar fuori il meglio di sé. “Quello che so, è che voglio sempre dare il massimo. Non sono mai demotivato. A prescindere dal fatto di essere in lotta per il quinto o il 15° posto, per me è come lottare per la vittoria. Voglio assicurarmi di dare il 100% a ogni gara,” ha così commentato il pilota spagnolo.

La lunga pausa invernale, è ormai agli sgoccioli. Mancano appena due settimane al via dei test pre-stagionali 2023, che si terranno in Bahrain. Per Fernando Alonso, si tratterà del suo esordio con la AMR23, la nuova vettura del team Aston Martin. Di sicuro, l’attesa da parte dello spagnolo di iniziare ufficialmente questa nuova avventura è tanta, e lo stesso pilota si dice pronto, per affrontare la sua ventunesima stagione di Formula 1.

“Quando si arriva alla fine della stagione, ho bisogno di un po’ di tempo libero per staccarmi dall’automobilismo. Fa bene passare del tempo con la famiglia, gli amici e non pensare troppo alle gare,” ha aggiunto Alonso.

“Ma, quando arriva febbraio, ci si sente come se fossi da troppo tempo fuori dalla macchina; ogni anno è così. Non vedo l’ora di salire in macchina e di cominciare la stagione. Mi sento bene, sono pronto,” ha così concluso il neo pilota di Aston Martin.