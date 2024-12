Nuove luci lampeggianti, se ancora non le hai installate sei a rischio sanzione | Il regolamento già entrato in vigore le prevede

Se ancora non avete installato le nuove luci lampeggianti, fate attenzione perché potreste essere a rischio sanzione. Ecco che cosa prevede il nuovo regolamento attualmente in corso.

Non bisogna mai commettere l’errore di pensare di sapere sempre tutto, in quanto una mente aperta, la si ottiene proprio per la voglia costante di imparare. Chi pensa di essere già arrivato, commette un grave errore, in quanto a questo mondo, c’è sempre da imparare.

Questo discorso è attuale in ogni contesto, anche in merito al proprio autoveicolo. Le leggi cambiano e bisogna sempre stare al passo con i tempi, sia per una propria conoscenza personale, sia per evitare inutili sanzioni. Come si dice: “La legge non ammette ignoranza”.

Per questo motivo, fareste meglio a informarvi su questa nuova modifica, da poco entrata in vigore. Se non avete installato le nuove luci lampeggianti, potreste essere a rischio sanzione. Ecco di cosa stiamo parlando.

Nuovi sistemi di sicurezza obbligatori dal 2024 in poi

Il Regolamento UE 2019/2144 ha introdotto delle novità in merito ai recenti dispositivi di sicurezza che dovranno essere installati obbligatoriamente sulle nuove auto. Il discorso sarà ovviamente differente tra le nuove immatricolazioni e quelle antecedenti a una certa data. Alcuni accessori saranno obbligatori per tutti, altri invece necessari per qualcuno e consigliati per altri. Per questo fareste meglio a rimanere sempre aggiornati in questo contesto.

Detto ciò, i nuovi dispositivi che punteranno sempre di più a una guida protetta e controllata per il guidatore saranno: l’adattamento intelligente della velocità (ISA), l’alcolock (quando richiesto), il rilevamento dell’affaticamento del guidatore, la scatola nera e le telecamere posteriori e sensori di parcheggio. Sicuramente saranno molteplici le novità di cui sentirete parlare nel corso degli anni.

La nuova disposizione in merito alle luci lampeggianti

Una recente novità introdotta nel settore dell’automotive, sta facendo preoccupare i cittadini. Per questo motivo, vogliamo portare chiarezza. Dunque, nel Regolamento UE 2019/2144, è stato introdotto l’obbligo di installare le luci di stop posteriori lampeggianti, in modo da aumentare la sicurezza attiva e passiva dei veicoli. In questo modo, il conducente che precede il veicolo si renderà subito conto del pericolo imminente, riuscendo a frenare in tempo.

Questa modifica sarà obbligatoria per tutte le auto immatricolate da luglio 2024, mentre per tutte quelle vendute prima di questa data, sarà consigliato ma nulla di più. Per questi ultimi, qualora volessero provvedere a installare questo dispositivo di sicurezza, dovranno parlare con il proprio meccanico di fiducia e verificare il costo del kit da installare sul proprio veicolo.