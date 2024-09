Arriva il nuovo parabrezza della Apple: non avrai più bisogno dei retrovisori

Dite addio agli specchietti retrovisori, in quanto grazie al nuovo parabrezza della Apple, non ne avrete più bisogno. Vi sembrerà di essere finiti in un film di fantascienza e invece è tutto vero.

È da quando sono usciti i primi film di fantascienza con le auto super tecnologiche che i guidatori sognano di provare quelle funzioni presentate. Molte sono arrivate, altre arriveranno e altre ancora probabilmente non arriveranno mai, perché adatte proprio solo alla sceneggiatura di un film.

Sicuramente i recenti film mostrano previsioni ancora più avveniristiche e fra tutti l’auto che guida da sola, che vola o che interagisce con noi, stile Kitt di Super Car è una fantasia ricorrente. Da quello che possiamo capire però, alcune di queste potrebbero non essere una chimera ancora per molto, in quanto gli ingegneri stanno facendo dei passi da gigante in tal senso.

Il nuovo parabrezza della Apple potrebbe veramente rivoluzionare il mondo delle auto finora conosciute e inoltre potreste dover dire addio agli specchietti retrovisori. Ecco di cosa stiamo parlando, resterete piacevolmente sorpresi.

Il brevetto della Apple

Oltre al dettaglio di cui vi parleremo a breve, che vi permetterebbe di dire addio ai retrovisori, sappiate che la Apple ha brevettato un parabrezza talmente futuristico che vi sembrerà di essere finiti in Ritorno al futuro – parte seconda. Il noto marchio, come possiamo leggere da 20minutos.es, ha già depositato i brevetti per diversi parabrezza, dirvi se e quando arriveranno sul mercato però è ancora prematuro.

A ogni modo se arriveranno a essere implementati saranno delle vere rivoluzioni, per esempio tra i tanti, potrete trovare quello che rileva autonomamente le crepe nel parabrezza, fissandovi un appuntamento con l’officina, oppure quello che fa oscurare in autonomia i finestrini in base alla posizione del sole, in modo da garantirvi una guida molto più sicura e ancora la capacità di riprodurre sul parabrezza, in caso di scarsa visibilità, il panorama che abbiamo davanti, pedoni inclusi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da apple (@apple)

Un sistema rivoluzionario

Oltre ai vari brevetti descritti in precedenza, la Apple, ne ha depositato un altro che potrebbe veramente rivoluzionare tutto quanto. Non avreste più bisogno dei retrovisori, in quanto il sistema riprodurrebbe sul parabrezza le immagini che vedreste negli specchietti. In questo modo, non dovreste distogliere lo sguardo dalla strada, in quanto vedreste tutto davanti a voi.

Con la funzione intelligente poi, il sistema capterebbe l’immagine da mostrarvi in base al movimento dei vostri occhi. Queste e tutte una serie di innovazioni tecnologiche potrebbero approdare nel prossimi modelli di autoveicoli. Ovviamente non sappiamo ancora se e quando arriveranno sul mercato ma gli utenti ci sperano altamente.