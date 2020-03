Arriva il primo magazine dedicato alla Formula 1

Il nuovo magazine, che verrà pubblicato con cadenza mensile, sarà una vera e propria guida alla scoperta del mondo della Formula 1

La Formula 1 garantisce che la sua rivista offrirà un ampio panorama sul mondo della Classe Regina. L’intento è quello di coinvolgere gli appassionati di sempre e chi invece si appresta solo adesso a scoprire retroscena e storia di questa ricca pagina del Motorsport.

I contenuti spazieranno notevolmente dagli aneddoti ai dibattiti tecnici su GP e vetture in pista, e una sezione speciale sarà dedicato alla parola degli esperti. Il primo numero vedrà infatti come protagonisti Ross Brawn, amministratore delegato della Formula 1, e Pat Symonds, direttore tecnico. Questi saranno chiamati a rispondere alle domande dei fan. Inoltre, il pilota della scuderia Haas Kevin Magnussen, impegnato nella sua sesta stagione, fornirà anche una rubrica mensile per la rivista.

PER GLI APPASSIONATI UNA LETTURA OBBLIGATA

Come riporta gptoday.com, il direttore James Roberts ha lasciato trapelare tutto il suo entusiasmo per questa nuova iniziativa che finirà per avvicinare ulteriormente gli appassionati alla realtà della Classe Regina: “Non vediamo l’ora che inizi la nuova stagione e il primo numero della nuova rivista ufficiale di Formula 1 sarà la guida perfetta per un altro brillante anno di gare” – ha dichiarato.

Si tratta dunque di un must have per chiunque ami questo sport: “Questa nuova rivista mensile diventerà una lettura obbligata per ogni appassionato sostenitore della Formula 1” – ha poi concluso Roberts.

Manca poco al primo spegnimento di semafori della stagione 2020 e certamente non scarseggiano gli argomenti di cui parlare. Per esempio, l’ultimo comunicato Mercedes e degli altri non motorizzati Ferrari contro la FIA potrebbe facilmente occupare una bella prima pagina. Una partenza col botto per questo nuovo magazine!