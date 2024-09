In pochissimi sanno perché sugli pneumatici ci sono questi puntini rossi | Ecco perché è importante tenerli sempre puliti

Quei puntini rossi sugli pneumatici è molto più importante di quello che sembra. Come renderli sempre efficienti. I consigli utili.

Dalla pista alla strada, il passo è breve. Almeno nel suo concept. Charles Leclerc ci ha vinto un Gran Premio a Monza facendo durare le gomme il più possibile ed evitando una sosta rispetto a tutti gli altri piloti. Anche noi nel nostro piccolo possiamo essere dei campioni di sicurezza e di risparmio.

Partendo dal presupposto che gli pneumatici si cambiano in base ai chilometri percorsi, circa ogni tre o quattro anni se si percorre una media di 20-23 chilometri, ci sono piccoli accorgimenti che ci permetteranno di salvaguardare le gomme e i nostri portafogli.

Sì perché lo pneumatico è uno dei componenti più importanti in un’auto, anche tra i più costosi. Ci sono tanti accorgimenti per non farli consumare troppo, perfino modi per farli durare tanto più a lungo da spendere meno soldi a lungo termine.

Evitare di guidare con una gomma a terra, gonfiare correttamente gli pneumatici, il test di una moneta nella scanalatura del battistrada (se la parte superiore della sua testa è visibile, meglio sostituire gli pneumatici in fretta), dare sempre un’occhiata al loro allineamento, con un occhio di riguardo per l’equilibrio delle ruote. E ancora: evitare buche e strade sterrate, i piccoli dettagli regalano sempre grandi gioie.

Un’importante documentazione

I produttori sono obbligati a fornire il più possibili i dati sugli pneumatici. Lo fanno con cifre e codici come i punti rossi, pochissimi ne conoscono il significato. Ma sono davvero importanti: certificano le misure adeguate per ogni veicolo, la data di produzione, la velocità massima alla quale possono essere sottoposti, e tanto altro ancora.

Esistono poi altre specifiche meno conosciute ma di vitale importanza per il corretto assemblaggio degli pneumatici: i punti rossi, che talvolta hanno la forma di un triangolo. Si vedono sui fianchi del pneumatico quando è nuovo.

Un significato ben preciso

Hanno il compito di garantire un buon montaggio della ruota sull’auto: facilitano l’equilibratura. Non solo. Segnano il punto massimo di variazione della forza radiale, un difetto visivamente invisibile che si verifica perché nessuno dei quattro pneumatici è perfetto in termini di forma o rigidità della sua struttura.

Inoltre, anche il cerchio non è del tutto uniforme: in alcuni modelli hanno un altro segno nel punto in cui il loro peso è maggiore e generano più forza centrifuga ruotando sul proprio asse. Su alcuni pneumatici si possono vedere anche altri segni gialli: indicano il punto in cui il pneumatico è più leggero. Alcuni modelli mostrano anche piccoli cerchi bianchi: segnano la zona dove il pneumatico ha la sua massima flessibilità. La documentazione è importante, le vostre tasche ringrazieranno.