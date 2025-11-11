Antonelli sulla difesa contro Verstappen: “ultimi giri stressanti”

Antonelli dichiara di aver trovato stressante gli ultimi giri durante la difesa contro Verstappen

Andrea Kimi Antonelli ha rivelato di aver trovato stressante la difesa contro Verstappen negli ultimi giri del GP del Brasile. Domenica il pilota italiano ha conquistato il secondo posto nel circuito di Interlagos, riuscendo a tenere dietro Max Verstappen nella fase finale della gara. Per il giovane pilota della Mercedes è il secondo podio stagionale e miglior risultato della sua carriera, arrivato in seguito a una serie di risultati amari.

Le sensazioni di Antonelli

Max Verstappen ha fatto il suo ultimo pit stop al giro 54 montando la mescola morbida, e nel mentre il pilota italiano stava girando con delle mescole medie più vecchie. Il pilota olandese ha raggiunto Antonelli negli ultimi giri, non riuscendo però a superarlo rimanendo al terzo posto raggiunto dopo una rimonta dalla pit lane.

Quando gli è stato chiesto se gli ultimi giri del Gran Premio sono stati stressanti, il diciannovenne ha dichiarato: “Abbastanza stressanti. Quando Verstappen ha fatto l’ultima sosta, Bono mi ha riferito il distacco e mi ricordo di aver pensato di essere nei guai”, rivela ai media il pilota bolognese. “Era dietro di nove secondi e in questa gara aveva un buon ritmo. È riuscito a raggiungermi e mi ha messo pressione ma sono riuscito a tenerlo dietro. Ho spinto al massimo i pnemautici e non è stato semplice. Abbiamo fatto del nostro meglio e sono felice”.

La prossima gara prevista è Las Vegas, e Mercedes ha intenzione di provare a disputare un buon fine settimana nonostante le condizioni più fredde. Andrea Kimi Antonelli ha dichiarato di aver intenzione di mettere in pratica quanto ha imparato in Brasile, per provare a concludere questa stagione al meglio. “Ho cercato di imparare il più possibile in ogni sessione ed è stato divertente. Il sostegno qui è incredibile ed è stato il miglior fine settimana per ora”, ha concluso il pilota italiano.