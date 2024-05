Antonelli in Mercedes dal 2025? Aumentano le indiscrezioni

Continuano le indiscrezioni sul futuro di Kimi Antonelli: il Corriere dello Sport allude al sedile ancora vacante della Mercedes per il 2025

Andrea Kimi Antonelli alla Mercedes nel 2025. Quante volte gli appassionati del Circus hanno letto o sentito dire questa frase. Eppure, questa volta, sembra corrispondere davvero alla realtà. Il giovane bolognese, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra aver sorpreso tutti a Silverstone durante dei test privati. Con una sessione svolta a bordo di una di una Mercedes W13, l’attuale pilota Prema è sceso in pista sullo storico circuito britannico alternandosi a George Russell e Mick Schumacher.

Il diciassettenne italiano sembra essere a un passo dal suo esordio nella massima serie. Indiscrezioni alludono a una possibile entrata di Antonelli in Formula 1 ancora prima della fine di quest’anno. Con il bolognese che andrebbe a sostituire Logan Sargeant in Williams nella parte finale di questa stagione, solo dopo aver raggiunto la maggiore età. Ma di quest’ultima notizia, non si ha ancora la certezza ufficiale.

Giudizio unanime alla Mercedes

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, sarà quindi Andrea Kimi Antonelli a sostituire Lewis Hamilton al team di Brackley. Durante i test svolti sia a Imola che a Silverstone, l’italiano sembra aver battuto persino il pilota titolare, George Russell, oltre che quello di riserva. Antonelli, infatti, pare abbia eguagliato il compagno nella simulazione di qualifica, andando addirittura meglio negli stint di maggiore lunghezza. Test che sono bastati a convincere i piani alti della scuderia, i quali, stando a diverse indiscrezioni, sembra abbiano votato all’unanimità per la sua firma già dalla prossima stagione.

Una buonissima occasione per Toto Wolff di non commettere gli stessi errori del passato e di puntare tutto, per la prima volta, sulle nuove generazioni. Dopo essersi lasciato scappare, anni fa, un ancora rookie Max Verstappen, il team principal pare intenzionato a cambiare le regole del gioco. E se l’austriaco non potrà farlo con l’attuale campione in carica, da lui a lungo corteggiato, cercherà di farlo con Antonelli. Solo il tempo permetterà di capire se Kimi Antonelli sia davvero la scelta giusta, ma una cosa è certa: il giovane italiano ha dimostrato più volte di avere la stoffa necessaria per entrare nel Circus, e queste sessioni di prova ne sono solo la conferma ufficiale.