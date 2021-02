Anthony Hamilton: “Lewis vuole essere fonte d’ispirazione”

Anthony Hamilton parla degli obiettivi di suo figlio Lewis per questa stagione 2021, affermando che vuole essere fonte d’ispirazione e potrebbe anche dedicarsi a qualcosa di diverso dalla Formula 1

Anthony Hamilton è felice che suo figlio abbia raggiunto un accordo con la Mercedes per gareggiare un altro anno con loro, ma avverte che vincere l’ottavo titolo non è il suo obiettivo principale in questa stagione. La priorità di Lewis Hamilton è quella di essere fonte d’ispirazione. Infatti vuole continuare a essere un esempio ispirando i bambini a perseguire i loro sogni, spiega Anthony.

“Lewis e la Mercedes hanno costruito un solido rapporto che va avanti da molto tempo. Sono del parere che la lealtà sia piuttosto importante in questo mondo, quindi è bello vederli insieme per un altro anno. E’ una sensazione strana, lo ammetto. Quando Lewis ha iniziato con i kart, sapeva che sarebbe stato fantastico, ma non che sarebbe diventato sette volte campione del mondo. Dà se stesso al 100% in tutto ciò che fa” dichiara Anthony Hamilton.

DIVERSE PASSIONI CARATTERIZZANO LA VITA DI LEWIS

“Ama tutto ciò che fa ma il suo obiettivo è essere una fonte d’ispirazione per tutte le persone che lo seguono e per i bambini che vogliono realizzare i loro sogni. Il suo obiettivo è spronare tutti. Ciò si evince anche dai messaggi che condivide attraverso i suoi profili social” prosegue il padre del sette volte campione del mondo. Inoltre, Anthony Hamilton mette in dubbio la presenza a lungo termine di suo figlio in Formula 1.

Il britannico ricorda che ci sono altre cose nella vita e che Lewis ha tantissimi interessi. “Non credo che il record sia l’obiettivo primario. Ovviamente è consapevole del fatto che sta invecchiando e quindi vuole dedicarsi anche ad altre cose. La sua vita non ruota soltanto intorno al Circus, ma per il momento ha accettato di fare un altro anno”, conclude così il padre di Hamilton.