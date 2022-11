Altitudine messicana: l’amica-nemica di Mercedes

Nonostante abbia concluso al secondo posto il Gran Premio, non si può dire che la gara di Lewis Hamilton sia stata esente da problemi. Il pilota inglese si è lamentato a più riprese di soffrire di “tagli al motore“, problematica riscontrata sia in qualifica che in gara. Se da una parte la particolare altitudine a cui è situato il circuito poteva rappresentare un’alleata per Mercedes in Messico, dall’altra si è rivelata essere la causa della problematica accusata dal sette volte Campione del Mondo.

A spiegarlo è James Vowles, direttore delle strategie della scuderia anglo-tedesca, nel consueto video-debriefing: “In genere il motore viene impostato secondo le condizioni in cui si svolgono la maggior parte delle gare: a livello del mare. Quando invece si passa improvvisamente a questa altitudine, ci si trova a dover lavorare con la Power Unit in un lasso di tempo molto breve. Perciò non è facile individuare e risolvere queste irregolarità“, aggiunge.

