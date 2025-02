“Alt Polizia! Questo rumore è illegale”, subito 1.700€ di multa: la Polizia ferma tutte le auto che ancora lo fanno

L’attenzione delle forze dell’ordine sulla rumorosità dei veicoli è sempre alta, soprattutto in determinate zone e orari

Mentre sempre più città in Italia combattono contro l’inquinamento acustico, la Polizia intensifica i controlli sulle auto con marmitte rumorose o bucate.

Le forze dell’ordine sono sempre più attente a questo tipo di infrazioni. Le pattuglie infatti, sono dotate di fonometri per misurare il livello di rumore e sono autorizzate a fermare i veicoli sospetti.

L’intensificazione dei controlli sulle marmitte rumorose rientra in un più ampio sforzo per ridurre l’inquinamento acustico nelle città italiane.

Diverse amministrazioni comunali hanno adottato misure per limitare il rumore, come l’introduzione di zone a traffico limitato e l’installazione di barriere antirumore. L’obiettivo è rendere le città più vivibili e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Marmitte rumorose: un problema per l’ambiente e per la legge

Le marmitte bucate o modificate, oltre a essere fastidiose per i cittadini, sono un vero e proprio problema per l’ambiente. Il rumore eccessivo contribuisce all’inquinamento acustico, che può causare stress, disturbi del sonno e problemi di udito. Inoltre, la legge è chiara: l’articolo 155 del Codice della Strada vieta di circolare con veicoli che producono rumori molesti. La marmitta deve essere in buone condizioni e non deve essere alterata.

Per evitare di incorrere in sanzioni, è fondamentale quindi, controllare regolarmente la marmitta della propria auto e assicurarsi che sia in buone condizioni. In caso di rumori sospetti, è consigliabile rivolgersi a un meccanico per una verifica. Inoltre, è importante ricordare che la legge vieta qualsiasi tipo di modifica alla marmitta che possa aumentare il rumore. Anche le marmitte sportive non omologate sono considerate illegali.

Marmitta rumorosa: cosa si rischia?

La marmitta, o silenziatore, è un componente fondamentale dell’impianto di scarico dell’auto. La sua funzione è quella di ridurre il rumore prodotto dal motore a livelli accettabili. Quando la marmitta è bucata o danneggiata, il rumore aumenta notevolmente, superando i limiti consentiti dal Codice della Strada. Il Codice della Strada prevede sanzioni severe per chi circola con un veicolo che produce rumore eccessivo.

Le multe possono variare da 42 a 173 euro, ma possono aumentare in caso di recidiva o se il rumore molesto è causato da modifiche non autorizzate alla marmitta. Infatti, se la marmitta è stata manomessa per modificare le prestazioni del veicolo, la multa può arrivare fino a 1.700 euro, con il rischio di ritiro della carta di circolazione e sequestro del veicolo.