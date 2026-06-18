Caos Risultati al GP Monaco: I team si ribellano alla FIA

I risultati ufficiali del GP Monaco sono stati stravolti dalla FIA, McLaren, Red Bull e Mercedes hanno già presentato ricorsi legali

Il Mondiale è nel pieno del caos a causa di quanto accaduto fuori dalla pista. I risultati del GP di Monaco sono stati ufficialmente stravolti e la griglia finale è diventata un vero e proprio caso politico e sportivo. Dopo la clamorosa decisione della FIA di cancellare le penalità inflitte a Pierre Gasly, tre top team hanno deciso di passare al contrattacco. McLaren, Red Bull e Mercedes hanno avviato procedure legali e sono già state fissate nuove udienze.

Tutto è iniziato quando l’Alpine ha presentato un diritto di revisione sulle sanzioni inflitte a Pierre Gasly per eccesso di velocità in pitlane. La FOM, che gestisce i sistemi di cronometraggio, ha ammesso un clamoroso errore tecnico nel sistema di misurazione della velocità della corsia box. Di conseguenza, i commissari hanno annullato le due penalità da cinque secondi di Gasly, riportando il pilota francese al terzo posto. Questa mossa ha stravolto i risultati del Gran Premio monegasco, togliendo il podio ad Isack Hadjar e facendo scalare Oscar Piastri in quinta posizione.

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La reazione dei team

La decisione della FIA ha scatenato la furia dei team rivali. McLaren e Red Bull si sentono fortemente danneggiate sia in termini di punti nel mondiale costruttori che di prestigio. Entrambe le scuderie hanno depositato una notifica formale di appello presso la Corte d’Appello Internazionale della FIA. L’obiettivo è invalidare la revisione che ha riabilitato Gasly e ripristinare la classifica originale del Gran Premio. Oscar Piastri ha definito la situazione “sconvolgente”. In questo scenario caotico si è inserita anche la Mercedes.

Anche George Russell ha subito una penalità simile a Monaco per eccesso di velocità in pitlane. Tuttavia, a differenza di Gasly, Russell ha scontato la sanzione direttamente in gara durante il suo pit stop, vedendo la sua corsa irrimediabilmente compromessa. Toto Wolff e la Mercedes hanno chiesto a loro volta un “Diritto di Revisione”, sostenendo che se il sistema era difettoso, anche la gara di Russell è stata falsata. La FIA ha accettato la richiesta: i commissari di Monaco si riuniranno in videochiamata sabato mattina per una nuova udienza.