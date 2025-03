“Alt Polizia, lei ha bevuto”, ma non è in macchina: la multa di 800€ è valida lo stesso | Salvini ci vuole astemi

Bere responsabilmente, anzi meglio non farlo se si guida QUALUNQUE mezzo: il Governo fa partire il giro di vite.

Uno dei temi più divisivi riguardo il nuovo Codice stradale ha riguardato l’introduzione dell’alcolock, il sistema di controllo automatico progettato per impedire la guida alle persone con un grado alcolico in eccesso.

Riservato ai cosiddetti “alcolisti recidivi”, si tratta di fatto di un etilometro, quindi in quanto tale in grado di misurare la quantità di alcol nel sangue, ma collegato al motore.

In presenza di alcool superiore alla soglia consentita l’auto non si accenderà. In assenza del decreto attuativo la sua introduzione potrebbe slittare anche di diversi mesi, ma la domanda è un’altra.

Mettersi in strada in stato di ebbrezza rappresenta un pericolo solo se si è al volante? Interrogativo retorico. Guidare qualunque mezzo di trasporto da ubriachi rappresenta un pericolo per sé e per gli altri, perseguito non solo attraverso multe salatissime.

Ubriachi in strada? Da oggi si rischia tantissimo non solo se si è al volante

Insomma, le istituzioni ci vogliono astemi anche se non si è in possesso di una patente di guida o se non la si sta usando. Del resto se si causare o si è vittima di un incidente da ubriachi, quindi senza i riflessi giusti per prevenire il peggio o evitarlo, la sostanza non cambia.

Pensate al potenziale danno che può creare una moto che corre all’impazzata perché guidata da un centauro ubriaco, o una bicicletta che va a zigzag perché chi ne governa il manubrio ha bevuto troppo prima di salire in sella. Non sempre per un automobilista può essere facile intuirne i movimenti.

Panico in strada, spunta il cavaliere alticcio: punizione severissima

Un concetto che si può estendere anche ad un cavaliere. Ciò che è accaduto a Nuoro ha infatti dell’incredibile. Un uomo è stato fermato dagli agenti della sezione volanti della Questura mentre guidava ubriaco un cavallo, in pieno centro cittadino. Il signore ha creato zigzagando notevole pericolo alla circolazione stradale e al transito dei pedoni, rischiando anche di investire alcuni bambini.

Numerosi i passanti increduli nel dover assistere a quella che sembrava la scena di un film. Tutto vero, purtroppo, comprese le conseguenze penali per il 33enne: denuncia e sanzione amministrativa di svariate centinaia di euro dopo che il tasso alcolemico rilevato era di ben sei volte superiore al limite consentito. Non bere, o non farlo in quantità eccessiva, è quindi il consiglio ideale, che diventa un obbligo se ci si mette in strada. Ah, per la cronaca il mezzo è stato… confiscato. Il cavallo è stato affidato a un amico dello sciagurato cavaliere… disarcionato.