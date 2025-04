Nuove regole, se l’auto respira troppo perdi tutto: multa da 329€ | Il finestrino non deve abbassarsi nemmeno di 1 cm

Ecco le nuove regole che mettono nei guai gli automobilisti che abbassano il finestrino anche solo di 1 cm. La multa è di 329 euro.

Ancora una volta a colpire duramente ci pensa il nuovo Codice della Strada, con cui gli automobilisti stanno facendo i conti ogni giorno. Sono molti coloro che ancora non sono riusciti a comprendere come adeguasi alle nuove regole e soprattutto quali sono i comportamenti che ora possono essere causa di una sanzione molto severa.

Questa volta gli automobilisti vengono colpiti semplicemente perché lasciano il finestrino della propria automobile, aperto di qualche centimetro. Ma con l’avvicinarsi inesorabile dell’estate, sarà inevitabile ovviamente, questo cambiamento e saranno molti gli automobilisti che rischieranno una salatissima sanzione.

Bastano pochi centimetri, giusto quelli adatti a far respirare l’automobile, ed ecco che al posto di blocco ti sanzionano con ben 329 euro di multa.

Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo, se non si vogliono avere delle problematiche.

Finestrino aperto e qualche svista di troppo

Il Nuovo Codice della Strada prevede che l’automobilista indisciplinato venga duramente sanzionato al fine di riuscire ad ottenere delle strade molto più severe. Le sanzioni o comunque i provvedimenti che vengono presi nei confronti degli automobilisti indisciplinati, sono ora molto più severi e questo dovrebbe dissuadere chiunque dal compiere infrazioni. L’Unione Europea ha chiesto che vi fossero dei provvedimenti da parte degli stati membri affinché si riducesse il numero di sinistri che ogni anno, non solo rendono la strada meno sicura, ma soprattutto potenzialmente mortali.

Per poter raggiungere l’intento era indispensabile intervenire affinché i provvedimenti che si vanno a prendere nei confronti degli automobilisti che non seguono le regole fossero molto più severi. Certo però, essere sanzionati solo per aver lasciato aperto il finestrino, non è di certo qualcosa che ci si poteva aspettare.

Ecco per quale motivo ti multano

Come è possibile che il semplice aver aperto i finestrini potrebbe essere causa di sanzioni? La realtà è che la sanzione di 329 euro è prevista per coloro che lasciando l’auto incustodita, tornano alla vettura e trovano tutto rubato. In quello specifico causa si viene accusati di non aver riposto sufficiente attenzione, di essere in qualche modo colpevole, per incuria, di quello che è successo.

Considerando il gran numero di eventi che vengono raccontati a riguardo, sembra semplice comprendere quanto sia importante evitare di dimenticare il finestrino aperto. Numerose le segnalazioni a riguardo, di automobili sanzionati, perché al volane occorre attenzione sempre.